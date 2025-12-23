В Україні хочуть запровадити новий податок: Терехов став на захист людей

Є процент бізнесу, що використовує тіньові схеми, і з цим потрібно боротися

Рішення про введення ПДВ для ФОП було піддано критиці з боку мера Харкова Ігоря Терехова. Він вважає, що додаткове податкове навантаження може зробити діяльність підприємців у прифронтових громадах неможливою.

Що потрібно знати:

В Україні хочуть запровадити ПДВ для підприємців, чий річний оборот перевищує мільйон

Терехов вважає, що з несумлінними підприємцями треба боротися, але це не означає "карати всіх"

Мер Харкова закликає переконати Мінфін не запроваджувати ініціативу

Свою думку він висловив у Telegram.

Довідка : Міністерство фінансів оприлюднило законопроект, який може кардинально змінити правила гри для сотень тисяч українських підприємців. Згідно з документом , з 1 січня 2027 року фізособи-підприємці (ФОП), чий річний оборот перевищить мільйон гривень, зобов’язані реєструватися платниками податку на додану вартість.

За словами Терехова, підприємці у прифронтових громадах працюють у найскладніших умовах — під постійними обстрілами, з перебоями в логістиці та дефіцитом кадрів, тому додаткове податкове навантаження може зробити їхню діяльність економічно неможливою.

"Так, є невеликий відсоток бізнесу, який використовує тіньові схеми, і з цим треба боротися. Але це не означає, що потрібно карати всіх. Сьогодні по прифронтових містах летять "шахеди", КАБи, ракети. І в цих умовах ми ще говоримо про обов’язкову сплату ПДВ для малого бізнесу. Ми маємо захистити свою позицію і переконати Міністерство фінансів не запроваджувати цю ініціативу", — наголосив Ігор Терехов.

Заява Терехова

Міський голова підкреслює, що прийняття податкових рішень під час війни має відбуватися з урахуванням реальної ситуації в регіонах, адже збереження малого та середнього бізнесу є критично важливим для економічної стійкості держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як з 1 січня зростуть податки для ФОП.