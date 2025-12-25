Этот "Дед" выигрывал все споры: как местный "катала" стал легендой Харькова

Легенды про "Деда" ходят до сих пор, но что из них правда — узнать уже не получится

У Харькова, как и любого большого и старого города, большая, в том числе и криминальная история. Её формировали жулики, бандиты, аферисты и, в том числе, "каталы", то есть профессиональные игроки.

Что нужно знать:

Одним из самых уникальных "катал" Харькова был "Дед"

Интуиция и мудрость позволяли ему зарабатывать на этом

Михаил мог переспорить любого

"Телеграф" рассказывает о знаменитом харьковском "катале" с прозвищем "Дед".

Местное издание "Думка" называет Михаила с прозвищем "Дед" уникальным персонажем города. Никто не знал его историю и сколько ему лет и многие считали его "мутным". Но это не мешало его любить и уважать. По слухам, мужчина в молодости входил в десятку самых лучших "катающих" страны, но отошёл от дел.

Жизнь известного "каталы"

Проживал "Дед" в девятиэтажке на Салтовке, возле магазина "Юбилейный". Друзья могли его называть "дядя Миша", а для всех остальных и существовало прозвище.

"Деда" можно было встретить везде. И в бильярдной "на районе", и за столиком во дворе, где пацаны играли "по маленькой" в деберц или "трыню". Был он вхож и в "элитное общество" игроков в парке Шевченко и Горького, причём принимали его и картёжники, и шахматисты-шашечники", — рассказывают журналисты.

Поговаривают, что мужчине был игроком не потому, что ему нравилось играть, а привлекала его сама атмосфера. Но это не мешало ему разбираться во всех аспектах игр. Поэтому его частенько приглашали на различные мероприятия в роли судьи. Это обеспечивало ему неплохой заработок. Иногда "Дед" пропадал на несколько дней. Поговаривали, что ездил "судить на серьёзную игру".

Талант "Деда"

Особый талант "Деда" был в интуиции и мудрости. Он часто заключал споры, пари, и всегда выигрывал.

"Самый знаменитый спор был заключён с местным спортсменом, профессиональным футболистом из состава дубля "Металлиста". Во время игры в "трыню" во дворе "Дед" и Лёша-футболист поспорили о точности удара у футболистов. "Дед" сказал, что Лёша не попадёт мячом с середины поля в ворота десять раз подряд. Лёша-футболист возмутился и поставил аж сто рублей! Чтобы сразу выяснить, кто прав, они отправились на футбольное поле соседней школы. Слух о споре разошёлся быстро, и на стадионе уже была толпа зрителей. Среди зрителей голоса за победу "Деда" и Футболиста разделились примерно поровну. Все знали талант "Деда" в споре, но против него же профессиональный футболист! Лёша поставил мяч на середину поля, ударил — и сразу мимо ворот… Вот такой был наш, харьковский "Дед", — говорится в статье.

Напомним, ранее мы писали о том, почему большой термометр в центре Харькова стал его символом.