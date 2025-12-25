Цей "Дід" вигравав усі суперечки: як місцевий "катала" став легендою Харкова

Легенди про "Діда" ходять досі, але що з них правда — дізнатися вже не вийде

У Харкова, як і будь-якого великого та старого міста, велика, зокрема й кримінальна історія. Її формували шахраї, бандити, аферисти і, зокрема, "катали", тобто професійні гравці.

Що потрібно знати:

Одним із найунікальніших "катал" Харкова був "Дід"

Інтуїція та мудрість дозволяли йому заробляти на цьому

Михайло міг переперечити будь-кого

"Телеграф" розповідає про знаменитого харківського "катала" з кличкою "Дід".

Місцеве видання "Думка" називає Михайла з прізвиськом "Дід" унікальним персонажем міста. Ніхто не знав його історію і скільки йому років і багато хто вважав його "мутним". Але це не заважало його любити та поважати. За чутками, чоловік у молодості входив до десятки найкращих "катаючих" країни, але відійшов від справ.

Життя відомого "катали"

Проживав "Дід" у дев’ятиповерхівці на Салтівці, біля магазину "Ювілейний". Друзі могли його називати "дядько Мишко", а для всіх інших і існувала кличка.

"Діда" можна було зустріти скрізь. І в більярдній "на районі", і за столиком у дворі, де пацани грали "по маленькій" у деберц чи "триню". Був він вхожий і в "елітне суспільство" гравців у парку Шевченка та Горького, причому приймали його і картежники, і шахісти-шашечники", — розповідають журналісти.

Подейкують, що чоловік був гравцем не тому, що йому подобалося грати, а приваблювала його сама атмосфера. Але це не заважало йому розумітися на всіх аспектах ігор. Тому його часто запрошували на різні заходи у ролі судді. Це забезпечувало йому непоганий заробіток. Іноді "Дід" пропадав на кілька днів. Подейкували, що їздив "судити на серйозну гру".

Талант "Діда"

Особливий талант "Діда" був в інтуїції та мудрості. Він часто укладав суперечки, парі, і завжди вигравав.

"Найвідоміша суперечка була укладена з місцевим спортсменом, професійним футболістом зі складу дубля "Металіста". Під час гри у "триню" у дворі "Дід" та Льоша-футболіст посперечалися про точність удару у футболістів. "Дід" сказав, що Льоша не влучить м'ячем із середини поля у ворота десять разів поспіль. Льоша-футболіст обурився і поставив аж сто карбованців! Щоб одразу з'ясувати, хто має рацію, вони вирушили на футбольне поле сусідньої школи. Чутка про суперечку розійшлася швидко, і на стадіоні вже був натовп глядачів. Серед глядачів голоси за перемогу "Діда" та Футболіста розділилися приблизно порівну. Усі знали талант "Діда" у суперечці, але проти нього ж професійний футболіст! Льоша поставив м'яч на середину поля, вдарив — і одразу повз ворота… Ось такий був наш, харківський "Дід", — йдеться у статті.

