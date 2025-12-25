Когда в Харькове с "прикрученным" отоплением резко потеплеет: прогноз погоды

Тепла ждать не долго

В Харькове после российского обстрела ТЭЦ в некоторых районах снизили температуру теплоносителя. И это когда в городе относительно сильный мороз. К счастью, небольшое потепление уже на пороге.

Что нужно знать:

В Харькове похолодание и проблемы с отоплением из-за обстрелов

Холод задержится не надолго и уже 26 декабря значительно потеплеет

Однако в областной центр придут осадки

Об это свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным Укргидрометцентра сегодня, 25 декабря в Харькове столбики термометров могут опускаться вплоть до -11(ночью) и -5 (днем). Однако уже с 26 декабря в областном центре существенно потеплеет. Воздух прогреется и его температура будет держаться на уровне -2-4 градуса. Ночью может похолодать до -6. 27 декабря, вероятно, станет еще теплее — +1-4.

Погода в Харькове

При этом в данный период времени возможны осадки в виде небольшого снега или снега с дождем.

Аналогичного мнения придерживаются и синоптики с meteofor. Они также прогнозируют потепление с 26 декабря, когда столбики термометров поднимутся с -12 до -5 (ночью). Возможен мокрый снег.

Погода в Харькове

Похолодание в Украине

Напомним, что о похолодании в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" предупреждал и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, мощный антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.

"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.

Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.

