Когда в Харькове с "прикрученным" отоплением резко потеплеет: прогноз погоды
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Тепла ждать не долго
В Харькове после российского обстрела ТЭЦ в некоторых районах снизили температуру теплоносителя. И это когда в городе относительно сильный мороз. К счастью, небольшое потепление уже на пороге.
Что нужно знать:
- В Харькове похолодание и проблемы с отоплением из-за обстрелов
- Холод задержится не надолго и уже 26 декабря значительно потеплеет
- Однако в областной центр придут осадки
Об это свидетельствуют прогнозы погоды.
Так, по данным Укргидрометцентра сегодня, 25 декабря в Харькове столбики термометров могут опускаться вплоть до -11(ночью) и -5 (днем). Однако уже с 26 декабря в областном центре существенно потеплеет. Воздух прогреется и его температура будет держаться на уровне -2-4 градуса. Ночью может похолодать до -6. 27 декабря, вероятно, станет еще теплее — +1-4.
При этом в данный период времени возможны осадки в виде небольшого снега или снега с дождем.
Аналогичного мнения придерживаются и синоптики с meteofor. Они также прогнозируют потепление с 26 декабря, когда столбики термометров поднимутся с -12 до -5 (ночью). Возможен мокрый снег.
Похолодание в Украине
Напомним, что о похолодании в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" предупреждал и синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, мощный антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.
"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.
Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.
Напомним, ранее мы писали о том, выпадет ли в Украине снег на Рождество 2025.