Завалит снегом и обдует сильными ветрами: когда в Харькове резко испортится погода

Погода изменится из-за прохождения активных атмосферных фронтов

На Харьков надвигаются снегопады, метель и похолодание. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Что нужно знать:

В ближайшие дни на Харьковщине ожидается ухудшение погодных условий

Метеорологи прогнозируют снег и гололеды на дорогах

Однако морозы будут не слишком сильными

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным специалистов, с прохождением активных атмосферных фронтов с северо-запада с 26 по 29 декабря в Харьковской области прогнозируется ухудшение погодных условий.

В этот период ожидаются снегопады, временами сильные. На дорогах возможен гололед, а порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха при этом будет держаться на уровне -3-8 градусов ночью и 1-6 градусов днем.

Синоптики публикуют предупреждение для харьковчан

"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечают метеорологи.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киев надвигается опасная погода. В столичном регионе также ожидается похолодание и неблагоприятные погодные условия. Из-за этого был объявлен первый уровень опасности, желтый.