Завалить снігом та обдує сильними вітрами: коли у Харкові різко зіпсується погода

Погода зміниться через проходження активних атмосферних фронтів

На Харків насуваються снігопади, хуртовина та похолодання. Пориви вітру можуть досягати 20 метрів за секунду.

Що потрібно знати:

Найближчими днями на Харківщині очікується погіршення погодних умов

Метеорологи прогнозують сніг та ожеледиці на дорогах

Однак морози будуть не надто сильними

Про це повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

За даними фахівців, із проходженням активних атмосферних фронтів із північного заходу з 26 по 29 грудня у Харківській області прогнозується погіршення погодних умов.

У цей період очікуються снігопади, часом сильні. На дорогах можлива ожеледиця, а пориви вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря при цьому триматиметься на рівні -3-8 градусів вночі та 1-6 градусів вдень.

Синоптики публікують попередження для харків’ян

"Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — зазначають метеорологи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київ насувається небезпечна погода. У столичному регіоні також очікується похолодання та несприятливі погодні умови. Через це було оголошено перший рівень небезпеки жовтий.