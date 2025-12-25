Завалить снігом та обдує сильними вітрами: коли у Харкові різко зіпсується погода
Погода зміниться через проходження активних атмосферних фронтів
На Харків насуваються снігопади, хуртовина та похолодання. Пориви вітру можуть досягати 20 метрів за секунду.
Що потрібно знати:
- Найближчими днями на Харківщині очікується погіршення погодних умов
- Метеорологи прогнозують сніг та ожеледиці на дорогах
- Однак морози будуть не надто сильними
Про це повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
За даними фахівців, із проходженням активних атмосферних фронтів із північного заходу з 26 по 29 грудня у Харківській області прогнозується погіршення погодних умов.
У цей період очікуються снігопади, часом сильні. На дорогах можлива ожеледиця, а пориви вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря при цьому триматиметься на рівні -3-8 градусів вночі та 1-6 градусів вдень.
"Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — зазначають метеорологи.
