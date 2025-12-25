Сколько домов уничтожено в Харькове за время войны: Терехов раскрыл невероятные цифры

Финансовый и кадровый ресурсы для восстановления ограничены во время войны

С начала полномасштабного вторжения в Харькове пострадали тысячи жилых домов. Мэр города Игорь Терехов раскрыл цифры разрушений.

Что нужно знать:

Около 160 тысяч харьковчан остались без крова

Более сотни домов не подлежат восстановлению

Власти продолжают ремонт поврежденных домов

Об этом мэр рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, за четыре года войны в областном центре пострадали 12 700 домов, среди которых:

9 300 – это жилые дома;

187 домов, не подлежащих восстановлению (40 – многоэтажки, 147 – частные дома).

Обстрел Харькова 14.09.22. Фото - Ян Доброносов

"Видите, какая ужасающая статистика. А главное, что за каждой этой цифрой стоит жизнь людей, невозможность нормально жить. 160 тысяч жителей Харькова остались без крова", — рассказывает Терехов.

При этом мэр города отметил, что работа над восстановлением домов не останавливается.

"В этом году мы практически 200 домов отстроим, чтобы люди могли возвращаться. Будем делать это и дальше, но финансовый, кадровый ресурсы во время войны очень ограничены. Нам приходится находить эти финансы, находить строительные компании, чтобы они работали во время звучащих воздушных тревог во время обстрелов. Это усложняет ситуацию, но мы работаем и будем работать в дальнейшем", – подчеркнул Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, может Харьков поделиться своим светом с Одессой.