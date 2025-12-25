Скільки будинків знищено у Харкові за час війни: Терехов розкрив неймовірні цифри

Фінансові та кадрові ресурси для відновлення обмежені під час війни

З початку повномасштабного вторгнення у Харкові постраждали тисячі житлових будинків. Мер міста Ігор Терехов розкрив цифри руйнувань.

Що потрібно знати:

Близько 160 тисяч харків’ян залишилися без даху над головою

Більше сотні будинків не підлягають відновленню

Влада продовжує ремонт пошкоджених будинків

Про це мер розповів у ефірі телемарафону.

За його словами, за чотири роки війни в обласному центрі постраждали 12 700 будинків, серед яких:

9 300 – це житлові будинки;

187 будинків, які не підлягають відновленню (40 – багатоповерхівки, 147 – приватні будинки).

Обстріл Харкова 14.09.22. Фото - Ян Доброносов

"Бачите, яка жахлива статистика. А головне, що за кожною цією цифрою стоїть життя людей, неможливість нормально жити. 160 тисяч мешканців Харкова залишились бех даху над головою", — розповідає Терехов.

При цьому мер міста наголосив, що робота над відновленням будинків не зупиняється.

"Цьогоріч ми практично 200 будинків відбудуємо, щоб люди мали можливість повертатися. Будемо робити це і надалі, але фінансовий, кадровий ресурси під час війни дуже обмежені. Нам доводиться знаходити ці фінанси, знаходити будівельні компанії, щоб вони працювали під час повітряних тривог, що постійно лунають, під час обстрілів. Це ускладнює ситуацію, але ми працюємо і будемо працювати надалі", – підкреслив Терехов.

