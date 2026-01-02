В Черкассы идет самый холодный день января: когда ждать похолодания

Морозы не задержаться на долго

Самый холодный день января в Черкассах может пройти уже в ближайшее время. Столбики термометров в это время, вероятно, опустятся ближе к -10 градусам.

Что нужно знать:

День на следующей неделе может стать самым холодным за весь январь в Черкассах

Морозы будут кратковременными

Похолодание сопроводят осадки

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, согласно данным специалистов сервиса meteo.ua, 9 января Черкассы может накрыть кратковременное похолодание. Температура воздуха в этот день может быть на уровне -3-10 градусов. Такие показатели, по прогнозу, вероятно, станут самыми низкими за весь январь.

Погода в Черкассах

Похолодание также прогнозируют и синоптики с meteofor. Синоптики считают, что 9 января столбики термометров могут опуститься до -4-8 градусов. Однако, согласно рассчетам данных специалистов, похолодание может затронуть еще и 10 число — -4-9 градусов. Возможен небольшой снег.

Погода в Черкассах

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

Погода в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что погода в январе принесет Харькову сюрпризы.