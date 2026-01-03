Мороз до -14 градусів та кучугури снігу в 30 см. Коли Харків накриє зимова погода

Холодна погода протримається кілька днів

Уже на наступні вихідні Харків та інші східні міста очікує сильне похолодання. Адже вночі стовпчик термометра опуститься до -14 градусів.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, сильне похолодання накриє Харківську область 11 січня. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли в Харкові різко зміниться погода

У неділю, 11 січня, вночі стовпчик термометра на сході та півночі почне стрімко падати. Температура опуститься до -14 градусів, а в деяких регіонах — до -20 градусів. При цьому вдень повітря прогріється до -4 градусів.

Погода у Харкові 11 січня. Фото: скриншот Ventusky

Також в цей день синоптики обіцяють майже рекордну висоту снігового покриву, який може сягнути місцями 30 см. Зауважимо, що сніжитиме й на півночі, та заході країни. Лише південні області оминуть морози та сильні опади.

Скільки снігу випаде у Харкові до 11 січня. Фото: скриншот Ventusky

Вже у понеділок, 12 січня, погода стане більш теплішою, адже термометр показуватиме до -5 градусі вночі.

Водночас, за даними порталу meteofor, 11 січня в Харкові вночі морози сягнуть -10 градусів, а вдень — до -5 градусів. Небо періодично затягуватимуть хмари та очікується помірний снігопад.

Погода у Харкові 5-11 січня. Фото: скриншот з meteofor

