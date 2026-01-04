Синоптики изменили прогноз погоды для Киева: сильный мороз накроет столицу уже совсем скоро

Стремительное ухудшение погоды дойдет до столицы раньше, чем ожидалось

Синоптические прогнозы возвращения холодов в Киев снова изменились. Похолодание, которое ожидалось с 20 января, скует морозом столицу уже в конце первой декады месяца.

Температура воздуха опустится до -17 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга погоды Ventusky.

Когда похолодание накроет Киев

В ночь на субботу, 10 января, температура на северо-востоке Украины, в том числе и в Киеве, упадет до -15 градусов. Днем станет теплее, но столбики термометров не поднимутся выше -10 градусов. Осадки не прогнозируются.

Погода в Киеве 10 января. Фото Скриншот

Согласно данным сайта Meteofor, 10 января в Киеве установится морозная погода. Температура воздуха ночью опустится до -17 градусов, а днем потеплеет до -4 градусов. Возможен кратковременный снег.

Погода в Киеве 10 января. Фото Скриншот

Синоптики сайта Meteo.ua подтверждают понижение температуры в Киеве. Ночью будет -14 градусов, а днем до -9 градусов. Небо будет затянуто облаками, возможен снег.

Погода в Киеве 10 января. Фото Скриншот

Данные сайта Sinoptik.ua также свидетельствуют о резком похолодании в Киеве. Так, 10 января температура ночью будет достигать -15 градусов, а днем -6 градусов. Возможен кратковременный снег.

Погода в Киеве 10 января. Фото Скриншот

Какая погода будет в Украине в начале года

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Постригань.

Виталий Постригань

