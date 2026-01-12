В Харьков идет резкое и сильное похолодание до -20 градусов: горожанам дали советы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Скоро температура может опустится еще ниже
В ближайшее время в Харькове ожидается морозная погода. В областном центре резко похолодало.
Что нужно знать:
- В Харькове будет холодно в ближайшие дни
- Морозы задержатся и будут ощутимым
- Защитится от холода дома можно подручными средствами
Об этом пишет издание Status Quo.
Прогноз погоды в Харькове по дням:
12 января, понедельник
Ночью – до 15 градусов. Днем – до 10-ти. Видимость — пасмурно. Без осадков.
13 января, вторник
Ночью – до 17 градусов. Днем – до 11-ти. Облачно. Без осадков.
14 января, среда
Ночью – до 14 градусов. Днем – до 10-ти. Пасмурно с небольшими прояснениями к вечеру. Возможны небольшие осадки в виде снега в первой половине дня.
15 января, четверг
Ночью – до 14 градусов. Днем – до 10-ти. Облачно. Без осадков.
16 января, пятница
Ночью – до 12 градусов. Днем – до 10-ти. Пасмурно с прояснениями к вечеру. Без осадков.
При этом, как пишут журналисты, уже через неделю температура может опуститься еще ниже — до -20-ти градусов мороза.
Что делать если пропало отопление во время морозов:
- изолируйте окна и двери скотчем, поролоном или тканью;
- закройте шторы;
- утеплите пол коврами или вещами особенно, если живете на первом этаже;
- пейте больше горячего;
- избегайте алкоголя;
- наполните пластиковые бутылки горячей водой и положите их в кровать;
- при возможности используйте альтернативные источники тепла – электрообогреватели и газовые плиты.
Куда обращаться для уточнения статуса отключений:
КП "Харьковские тепловые сети":
- диспетчер предприятия КП "Харьковские тепловые сети" — (057) 725-02-57;
- круг-центр — (057) 341-41-40.
Городская диспетчерская:
- 1562;
- (057) 760-70-62.
Какая погода будет в Украине в начале года
Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.
"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Пострsгань.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда ждать морозов в Одессе.