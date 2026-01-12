Укр

В Харьков идет резкое и сильное похолодание до -20 градусов: горожанам дали советы

Денис Подставной
Новогодний Харьков
Новогодний Харьков. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Скоро температура может опустится еще ниже

В ближайшее время в Харькове ожидается морозная погода. В областном центре резко похолодало.

Что нужно знать:

  • В Харькове будет холодно в ближайшие дни
  • Морозы задержатся и будут ощутимым
  • Защитится от холода дома можно подручными средствами

Об этом пишет издание Status Quo.

Прогноз погоды в Харькове по дням:

12 января, понедельник

Ночью – до 15 градусов. Днем – до 10-ти. Видимость — пасмурно. Без осадков.

13 января, вторник

Ночью – до 17 градусов. Днем – до 11-ти. Облачно. Без осадков.

14 января, среда

Ночью – до 14 градусов. Днем – до 10-ти. Пасмурно с небольшими прояснениями к вечеру. Возможны небольшие осадки в виде снега в первой половине дня.

15 января, четверг

Ночью – до 14 градусов. Днем – до 10-ти. Облачно. Без осадков.

16 января, пятница

Ночью – до 12 градусов. Днем – до 10-ти. Пасмурно с прояснениями к вечеру. Без осадков.

При этом, как пишут журналисты, уже через неделю температура может опуститься еще ниже — до -20-ти градусов мороза.

Харьков
Харьков. Фото - Ян Доброносов

Что делать если пропало отопление во время морозов:

  • изолируйте окна и двери скотчем, поролоном или тканью;
  • закройте шторы;
  • утеплите пол коврами или вещами особенно, если живете на первом этаже;
  • пейте больше горячего;
  • избегайте алкоголя;
  • наполните пластиковые бутылки горячей водой и положите их в кровать;
  • при возможности используйте альтернативные источники тепла – электрообогреватели и газовые плиты.

Куда обращаться для уточнения статуса отключений:

КП "Харьковские тепловые сети":

  • диспетчер предприятия КП "Харьковские тепловые сети" — (057) 725-02-57;
  • круг-центр — (057) 341-41-40.

Городская диспетчерская:

  • 1562;
  • (057) 760-70-62.

Какая погода будет в Украине в начале года

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Пострsгань.

Виталий Пострыгань
Виталий Пострыгань

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда ждать морозов в Одессе.

