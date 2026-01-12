У Харків йде різке та сильне похолодання до -20 градусів: городянам дали поради

Скоро температура може опуститися ще нижче

Найближчим часом у Харкові очікується морозна погода. В обласному центрі різко похолоднішало.

Що потрібно знати:

У Харкові буде холодно найближчими днями

Морози затримаються і будуть відчутними

Захиститись від холоду будинку можна підручними засобами

Про це пише видання Status Quo.

Прогноз погоди у Харкові по днях:

12 січня, понеділок

Вночі – до 15 градусів. Вдень – до 10-ї. Видимість – похмуро. Без опадів.

13 січня, вівторок

Вночі – до 17 градусів. Вдень – до 11-ї. Хмарно. Без опадів.

14 січня, середа

Вночі – до 14 градусів. Вдень – до 10-ї. Хмарно з проясненнями ввечорі. Можливі невеликі опади у вигляді снігу у першій половині дня.

15 січня, четвер

Вночі – до 14 градусів. Вдень – до 10-ї. Хмарно. Без опадів.

16 січня, п’ятниця

Вночі – до 12 градусів. Вдень – до 10-ї. Хмарно з проясненнями до вечора. Без опадів.

При цьому, як пишуть журналісти, вже за тиждень температура може опуститися ще нижче — до -20 градусів морозу.

Харків. Фото — Ян Доброносов

Що робити, якщо зникло опалення під час морозів:

ізолюйте вікна та двері скотчем, поролоном або тканиною;

закрийте штори;

утепліть підлогу килимами або речами особливо якщо живете на першому поверсі;

пийте більше гарячого;

уникайте алкоголю;

наповніть пластикові пляшки гарячою водою та покладіть їх у ліжко;

за можливості використовуйте альтернативні джерела тепла – електрообігрівачі та газові плити.

Куди звертатись для уточнення статусу відключень:

КП "Харківські теплові мережі":

диспетчер підприємства КП "Харківські теплові мережі" — (057) 725-02-57;

коло-центр — (057) 341-41-40.

Міська диспетчерська:

1562;

(057) 760-70-62.

Яка погода буде в Україні на початку року

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.

Віталій Постригань

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати на морози в Одесі.