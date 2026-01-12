У Харків йде різке та сильне похолодання до -20 градусів: городянам дали поради
Скоро температура може опуститися ще нижче
Найближчим часом у Харкові очікується морозна погода. В обласному центрі різко похолоднішало.
Що потрібно знати:
- У Харкові буде холодно найближчими днями
- Морози затримаються і будуть відчутними
- Захиститись від холоду будинку можна підручними засобами
Про це пише видання Status Quo.
Прогноз погоди у Харкові по днях:
12 січня, понеділок
Вночі – до 15 градусів. Вдень – до 10-ї. Видимість – похмуро. Без опадів.
13 січня, вівторок
Вночі – до 17 градусів. Вдень – до 11-ї. Хмарно. Без опадів.
14 січня, середа
Вночі – до 14 градусів. Вдень – до 10-ї. Хмарно з проясненнями ввечорі. Можливі невеликі опади у вигляді снігу у першій половині дня.
15 січня, четвер
Вночі – до 14 градусів. Вдень – до 10-ї. Хмарно. Без опадів.
16 січня, п’ятниця
Вночі – до 12 градусів. Вдень – до 10-ї. Хмарно з проясненнями до вечора. Без опадів.
При цьому, як пишуть журналісти, вже за тиждень температура може опуститися ще нижче — до -20 градусів морозу.
Що робити, якщо зникло опалення під час морозів:
- ізолюйте вікна та двері скотчем, поролоном або тканиною;
- закрийте штори;
- утепліть підлогу килимами або речами особливо якщо живете на першому поверсі;
- пийте більше гарячого;
- уникайте алкоголю;
- наповніть пластикові пляшки гарячою водою та покладіть їх у ліжко;
- за можливості використовуйте альтернативні джерела тепла – електрообігрівачі та газові плити.
Куди звертатись для уточнення статусу відключень:
КП "Харківські теплові мережі":
- диспетчер підприємства КП "Харківські теплові мережі" — (057) 725-02-57;
- коло-центр — (057) 341-41-40.
Міська диспетчерська:
- 1562;
- (057) 760-70-62.
Яка погода буде в Україні на початку року
Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.
"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати на морози в Одесі.