Клопы забудут дорогу к вашему огороду: посадите это растение-убийцу вредителей

Это поможет уничтожить овощного и мраморного клопа

Одно популярное растение может стать надежным щитом против нашествия клопов. Благодаря своим эфирным маслам он не только отпугивает насекомых от урожая, но и не пускает их в жилые помещения.

Специалисты сайта Femcafe.hu пишут, что это растение – базилик. "Телеграф" расскажет немного больше о его главном секрете эффективности.

Эвгенол, содержащийся в эфирных маслах базилика, является главным врагом клопов, в частности зеленого овощного и мраморного. Этот природный компонент создает мощный ароматический барьер, заставляющий вредителей держаться на расстоянии от мест высадки растения.

Базилик – враг клопов. Фото — "Телеграф"

Использование базилика как репеллента позволяет эффективно защитить урожай без применения токсичных химикатов, предлагая экологически безопасную альтернативу традиционным средствам борьбы.

Как правильно высаживать базилик для защиты

Для максимального эффекта специалисты советуют придерживаться следующих правил:

Локация: высаживайте базилик по краям грядок с овощами и фруктами, а также у входов в дом.

высаживайте базилик по краям грядок с овощами и фруктами, а также у входов в дом. Количество: чем больше кустов базилика на участке, тем интенсивнее запах и сильнее отпугивающее действие.

чем больше кустов базилика на участке, тем интенсивнее запах и сильнее отпугивающее действие. Уход: регулярно прищипывайте цветочные бутоны. Это продлит период активного выделения аромата и жизни растения.

регулярно прищипывайте цветочные бутоны. Это продлит период активного выделения аромата и жизни растения. Комбинирование: для усиления защиты базилик можно совмещать с лавандой, перечной мятой или календулой.

Особенности выращивания

Базилик — теплолюбивое растение, которое не переносит заморозков, поэтому в открытую почву его следует высаживать не раньше мая. Он требует много света, регулярного полива и хорошо дренированного грунта (чрезмерная влажность приводит к гниению корней). Растение можно успешно выращивать не только на огороде, но и в горшках на балконах, террасах или теплицах для защиты самых чувствительных культур.

