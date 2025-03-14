Бросил больного сына, женился на сестре и удочерил ее детей: секреты личной жизни ученого Эйнштейна

Первая супруга гения имела отношение ко многим его научным открытиям

Известный во всем мире физик-теоретик Альберт Эйнштейн входит в список известных личностей, которые заключили браки со своими родственниками. У великого ученого, как оказывается, был бурный роман с двоюродной сестрой, ради нее он ушел от супруги и больного шизофренией сына.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни великого гения Альберта Эйнштейна, который родился ровно 146 лет назад, 18 марта 1879 года. Мы узнали интересные факты его биографии.

Что известно о личной жизни Альберта Эйнштейна

Первый брак с Милевой Марич

Первая супруга Альберта Эйнштейна с юности увлекалась наукой и стремилась получить образование, что в то время для девушек было сложной задачей. Но Милева Марич демонстрировала большие успехи в учебе и была зачислена в Политехнический институт в Цюрихе.

Милева Марич - первая жена Эйнштейна

Там девушка познакомилась с Альбертом Эйнштейном, но она была старше на три года и поначалу не воспринимала серьезного парня с пышной шевелюрой. Но все же Альберт вызвал у нее симпатию, поскольку был обаятельным и восхищал ее своим интеллектом.

Альберт Эйнштейн покорил Милеву своим интеллектом и обоянием

Но родители Эйнштейна противились их отношениям и попытались разлучить пару. Ученого отправили в Италию, но Милена приезжала к нему и проводила с ним романтические вечера.

Вскоре девушка забеременела, но Эйнштейн не горел желанием заводить семью, поэтому Милена отправилась домой к родным и родила в 1902 году девочку Лизерл. Но что с ней случилось никто точно не знает, возможно, дочь великого гения умерла во младенчестве, или же ее отдали на усыновление, а документы были утеряны. Альберт ее не видел и не был с Милевой, когда она рожала первенца.

Милева родила Эйнштейну троих детей

На смертном одре отец Эйнштейна благословил его на союз с Милевой и вскоре они поженились. Пара жила в Берне, где Альберт работал патентным клерком. Супруга ученого снова забеременела и в 1904 году родился сына Ганса.

Два сына Альберта Эйнштейна, Эдуард и Ганс

Через год Эйнштейн опубликовал пять плодотворных работ, в том числе "Об электродинамике движущихся тел", активно развивал карьеру ученого и в 1910 году его кандидатуру впервые выдвинули на Нобелевскую премию. Но есть предположения, что к великим научным открытиям Альберта его супруга Милева имела непосредственное отношение. Но женщина не претендовала на какое-то авторство, поскольку считала себя с Эйнштейном "одним целым".

В 1910 году Милева снова стала мамой. На свет появился сын Эдуард "Тете", но отношения с мужем перестали быть близкими. Альберт начал изменять жене с бывшей возлюбленной из университета, а потом и вовсе бросил супругу и младшего сына, у которого диагностировали шизофрению.

Альберт Эйнштейн с новороженным сыном

Второй брак с двоюродной сестрой Эльзой Левенталь

Однажды в Берлине ученый встретил свою двоюродную сестру со стороны матери Эльзу Левенталь. И между ними очень быстро вспыхнул роман.

Альберт перестал приходить домой к жене и детям, Милева просила его вернуться, а затем все же решилась на развод. Великий гений женился на своей сестре Эльзе и удочерил ее двоих детей.

Альберт Эйнштейн женился на своей двоюродной сестре

Но в договоре о разводе пары был пункт о том, что если Эйнштейн получит Нобелевскую премию, то отдаст эти деньги Милеве. В 1948 году первая супруга физика скончалась, но свою жизнь она посвятила уходу за младшим сыном, который тяжело болел. Все деньги она потратила на его лечение. Что касается старшего сына Эйнштейна Ганса, то он в 1938 году вслед за отцом отправился в США и стал специалистом по гидравлике и профессором Калифорнийского университета.

Альберт Эйнштейн бросил больного сына и удочерил детей сестры

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