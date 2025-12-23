Долар навесні подешевшає? Чого чекати від курсу в 2026 році

Які фактори визначатимуть ситуацію на валютному ринку

У 2026 році курс долара може коливатися в межах 43–45 грн, а євро здорожчати ще до 52 гривень. Проте зміни будуть повільними.

Що потрібно знати:

Різкого стрибка попиту на готівкову валюту не очікується

На валютний ринок у 2026 році впливатимуть три ключові чинники

У першому кварталі 2026 року долар може бути дешевшим через сезонне зниження попиту

Як спрогнозував віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов, зростання вартості долара не спричинить різкий сплеск попиту на готівковому ринку. Експерт нагадав, що в проєкті держбюджету був закладений курс 45,7 грн/$, а за прогнозом МВФ він становитиме 45,4 грн/$. Та цьогоріч закладений курс був вищий за чинний, через що утворився дефіцит бюджету через невідповідність бюджетного та реального курсів.

Що впливатиме на курс долара

Серед ключових чинників, які впливатимуть на валютний ринок у 2026 році, експерт називає три основні фактори:

перебіг війни,

обсяги міжнародної фінансової допомоги,

монетарна політика НБУ.

"Ринок розраховує, що за сприятливих обставин, курсоутворення поступово залежатиме саме від учасників ринку, щоб від ринкового балансу між покупцями та продавцями валюти. Водночас НБУ поволі послаблюватиме систему регулювання, поступово наближаючись до стандартів лібералізованого, вільного ринку. Однак такий сценарій стане можливим лише у випадку базової умови — припинення бойових дій", — пояснює Сергій Мамедов.

Що буде з доларом в січні-березні

У першому кварталі 2026 року долар може коливатися в межах 42,6–43 грн через сезонне зниження попиту на валюту та податкові платежі бізнесу. Загалом, за оцінкою банкіра, валютний ринок наступного року, за оптимістичного розвитку подій для України на фронті тощо, матиме потенціал для стабільності.

