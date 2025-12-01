В Нацбанк хотят назначить нового топ-менеджера, претендент уже известен

На внеочередном заседании Совета НБУ станет окончательно известно, кто получит должность

В эту пятницу, 5 декабря, в Национальный банк могут назначить нового зампреда, члена правления, которым может стать Владимир Лепушинский — на текущий момент он возглавляет департамент монетарной политики и экономического анализа НБУ.

Об этом "Телеграфу" сообщил проинформированный источник.

Для назначения Лепушинского на 5 декабря анонсировано внеочередное заседание Совета НБУ и кадровый вопрос — единственный, что на нем планируется рассмотреть. Удастся ли собрать кворум до сих пор недоформированного Совета Нацбанка и утвердить нового заместителя — станет известно ближе к концу недели. Не исключается перенос заседания.

Владимир Лепушинский, фото НБУ

Потребность в новых кадровых ротациях регулятора возникла еще летом после завершения контракта и увольнения с НБУ скандально известной первой заместительницы Екатерины Рожковой: известной не только нацбанковской работой, но и тем, что вместе с коллегами в судебном порядке была признана виновной в банкротстве Platinum Bank — суд присудил 1,48 млрд грн, о чем писал "Телеграф". 15 августа вместо Рожковой первым заместителем был назначен Сергей Николайчук — по сути, его повысили с заместителя председателя до первого заместителя. Но оставили ему два функционала — как первого, так и простого заместителя.

На сегодняшний день Николайчук курирует два направления:

Финансовая стабильность:

Департамент методологии регулирования деятельности банков Департамент методологии регулирования деятельности небанковских денежных учреждений. Департамент финансовой устойчивости.

Монетарная стабильность:

Департамент монетарной политики и экономического анализа. Департамент статистики и отчетности. Департамент международного сотрудничества.

Но при условии назначения новым заместителем монетарщика Лепушинского это направление монетарное, может отойти под его ответственность. И правление НБУ будет полностью сформировано.

На текущий момент в правлении Нацбанка всего 6 членов, хотя по закону о НБУ их должно быть семь: председатель, первый заместитель и пятеро заместителей.