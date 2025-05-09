От 42,7 грн… НБУ опубликовал благоприятный и неблагоприятный сценарии курса на три года
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Инфляция в Украине в этом году должна выйти на 8,7%
Национальный банк не исключает девальвацию гривны в этом году на конец декабря — до 44,5 грн/$, на конец 2026-го — до 46,3 грн/$, в 2027-м — до 46,5 грн/$.
Эти показатели регулятор заложил в свой базовый макроэкономический сценарий, изложенный в решении НБУ №156-рш, опубликованном на его официальном сайте под названием "О внесении изменений в Техническое задание по осуществлению оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2025 году".
Макроэкономические показатели разработаны и изложены в методологии стресс-тестирования крупнейших 21 украинских банков (на них приходится 90% активов нашей банковской системы), которое начнется в июне 2025 года. НБУ делает предположение о развитии отечественной экономики, а затем проверяет, как его выдержат банки, то есть выдержат ли стресс в видении НБУ. Ранее во время военного положения банки тестировали только по считавшемуся благоприятным базовому сценарию, а на этот раз добавили еще и неблагоприятный сценарий — негативный. Для каждого из них рассчитаны экономические предположения, не исключаемые Нацбанком, благодаря чему можно увидеть его оценку по нескольким показателям — в том числе по валютному курсу и инфляции, что важно и интересует рядовых граждан.
В базовом сценарии в постановлении НБУ указаны следующие показатели по курсу доллар/гривна на конец периода:
- 2025 год — 44,5 грн/$;
- 2026 год — 46,3 грн/$;
- 2027 год — 46,5 грн/$.
И такие показатели средних (по году) курсовых значений:
- 2025 год — 42,7 грн/$;
- 2026 год — 45,5 грн/$;
- 2027 год — 47,0 грн/$.
Средние показатели, как видно, бывают больше за конечные на декабрь каждого года, когда предусматривается укрепление нацвалюты.
В преамбуле к этим значениям Нацбанк отметил, что для подсчета пользовался как собственными прогнозами, так и прогнозами компании "Focus Economics".
"Базовый макроэкономический сценарий, приведенный в таблице 1, основывается на макроэкономических прогнозах и оценках Национального банка, а также на консенсусе прогнозов компании "Focus Economics"", — говорится в решении НБУ №156-рш.
Для сравнения: на сегодняшний день, 9 мая, официальный курс Нацбанка гривна/доллар составляет 41,5113 грн/$.
По базовому сценарию инфляция в Украине в этом году должна выйти на 8,7%, а в 2026-2027 годах держаться на 5%.
В то же время известно, что по итогам марта 2025 года уровень инфляции в Украине был зафиксирован на уровне 14,6% (против 3,2% в марте 2024) и Нацбанк давал свое видение такого роста показателя.
Более пессимистические оценки в решении НБУ №156-рш изложены по модели неблагоприятного макроэкономического сценария. В частности, там предусмотрены следующие показатели по курсу гривна/доллар на конец периода:
- 2025 год — 47,7 грн/$;
- 2026 год — 52,4 грн/$;
- 2027 год — 55,1 грн/$.
И следующие средние курсовые значения за период:
- 2025 год — 45,3 грн/$;
- 2026 год — 50,6 грн/$;
- 2027 год — 54,1 грн/$.
На этот раз НБУ руководствовался только своими расчетами.
"Неблагоприятный макроэкономический сценарий, разработанный Национальным банком, приведен в таблице 2", — говорится в решении НБУ №156-рш.
Относительно инфляции в неблагоприятном сценарии предусмотрены следующие показатели:
- 2025 год — 17,9%;
- 2026 год — 12,5%;
- 2027 год — 6%.
В нем же Нацбанк предполагает двухлетнюю рецессию экономики Украины, то есть снижение ВВП;
- 2025 год — "минус" 3,1%;
- 2026 год — "минус" 2,2%;
- 2027 год — 3,3%.
"Национальный банк для целей стресс-тестирования крупных должников/контрагентов — юрлиц использует собственные прогнозы других показателей, в частности, цен на отдельные товары, объемов производства по секторам экономики, индикаторов рынка недвижимости, которые основываются на прогнозе основных макроэкономических показателей базового и неблагоприятного сценария", — объясняют в нацбанке.
По итогу стресс-тестирования, если НБУ решит, что тот или иной банк, не выдержит допустимый в его сценариях стресс — он будет требовать его увеличить капитал. Или за счет текущих заработков, или за счет средств акционеров (дополнительных денежных вложений). Не мгновенно, а за определенный период времени обычно от полугода и больше. Если владельцы банка откажутся выполнять требования регулятора (вливать деньги), то у банка могут забрать лицензию и закрыть.