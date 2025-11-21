Эти банки в зоне риска: озвучен перечень финучреждений-"неудачников" в Украине

Кто заработал миллиарды, а кто получил "минус" и штрафы от НБУ

Украинская банковская система за 9 месяцев 2025 года на 1,9% нарастила свою чистую прибыль после налогообложения, на 1 октября она достигла 119,4 млрд грн, сообщил Нацбанк. В то же время, количество убыточных банков по сравнению с аналогичным периодом 2024-го возросло с 8 до 11 учреждений.

Хуже всего, с убытком 139,7 млн грн, третий квартал этого года закончил РВС Банк, НБУ недавно признавший неплатежеспособным. Его серьезно подкосил штраф в 135,15 млн грн за нарушение правил финансового мониторинга, выписанного регулятором. За ним следует национализированный Первый инвестиционный банк с убытком 44 млн грн, недавно оштрафованный за тот же финмониторинг Альянс Банк с "минусом" 42,6 млн грн, а еще ниже с "минусом" 33,1 млн грн можно увидеть Международный инвестиционный банк, от управления которым в этом году был отстранен экс-президент.

"Телеграф" проанализировал свежие балансы банков и составил полный список всех убыточных:

РВС Банк — "минус" 139,7 млн грн; Первый инвестиционный банк — "минус" 44 млн грн; Банк Альянс — "минус" 42,6 млн грн; Международный инвестиционный банк — "минус" 33,1 млн грн; Кристаллбанк — "минус" 22,5 млн грн; Банк "Украинский капитал" — "минус" 19,4 млн грн; Индустриалбанк — "минус" 16,9 млн грн; Правэкс Банк — "минус" 11,8 млн грн; Юнекс Банк — "минус" 6,2 млн грн; Банк "Траст-Капитал" — "минус" 5 млн грн; Мотор-Банк — "минус" 0,9 млн грн.

Убыточные банки, млн. грн. Данные Нацбанка

Как видно из таблицы, пять из 11 убыточных банков в прошлом году еще демонстрировали прибыльную деятельность, а теперь отстают. При этом четырем банкам, которые в 2024-м были в минусах, удалось хоть немного сократить свои убытки.

В десятку самых прибыльных банков вошли четыре государственных учреждения: Приватбанк (50,6 млрд грн), Сбербанк (13,9 млрд грн), Укрэксимбанк (7 млрд грн) и Укргазбанк (3,9 млрд грн). Еще четыре банка с иностранным капиталом: Райффайзен Банк (7,3 млрд грн), УкрСиббанк (4,1 млрд грн), ОТП Банк (3,9 млрд грн) и Креди Агриколь Банк (3,6 млрд грн). Но два банка с украинскими владельцами — Универсалбанк (5,1 млрд грн) Сергея Тигипко, известный проектом monobank, и ПУМБ (4,8 млрд грн) Рината Ахметова.

Топ-10 самых прибыльных банков, млрд. грн. Данные Нацбанка

Из сравнения видно, что половина самых прибыльных банков сейчас усугубила свои заработки по сравнению с прошлогодними показателями.

Если же взять все 60 банков, то только 18 из них в этом году улучшили свой финансовый результат, а 42 ухудшили его. Самое существенное увеличение прибыли зафиксировано в МетаБанке – в 5,1 раза (до 35,7 млн грн), Банке Глобус – в 4,9 раза (до 106,4 млн грн) и Дойче Банке ДБУ – в 2,5 раза (до 196,4 млн грн). Наибольшее уменьшение заработка, кроме убыточных структур, в Коминбанке — на 96,4% (до 6 млн грн), Асвио Банке — на 90,3% (до 1,7 млн грн) и Нексент Банке — на 87,9% (до 11,8 млн грн).

Напомним, если банк признается Нацбанком неплатежеспособным, управление им передается в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, вводящий в финучреждение временную администрацию. Если банк спасти нельзя, стартует процесс его ликвидации.

