В центре Киева до сих пор стоит памятник с русскоязычной подписью. Демонтируют ли его (документ)

В подписи прослеживаются классические советские нарративы

На улице Богдана Хмельницкого, 15 в Киеве, где расположен Национальный научно-естественный музей НАН Украины, с 1982 года стоит бюст Бориса Патона с надписью на русском языке.

"Телеграф" обратился в Киевскую городскую государственную администрацию, чтобы узнать, планируется ли замена надписи в соответствии с законодательством Украины.

В запросе журналисты спрашивали, намерен ли КГГА привести надпись на бюсте в соответствие со статьей 10 Конституции Украины и Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Или применить закон о декоммунизации и полностью демонтировать объект.

Департамент культуры КГГА в своем ответе отметил, что решением от 13 июля 2023 года "Об утверждении перечня объектов, подлежащих устранению из публичного пространства города Киева" предусмотрена замена русскоязычной надписи на украиноязычный с современным изложением информации о Борисе Патоне. п и молот").

Однако, как выяснилось, выполнение этих работ отсрочено из-за необходимости обеспечения жизненно важных потребностей общества и мер территориальной обороны в условиях войны. Простыми словами, денег на это не нашли.

Бюст Патона

Поэтому в КМВА решили передать бюст Патону на баланс НАН Украины.

"В то же время сообщаем, что в соответствии с обращением Национальной академии наук Украины от 06.10.2020 № 40/1405-3 и поручением Киевского городского совета Департаментом культуры разработан проект решения Киевского городского совета от 05.03.2025 "О безвозмездной передаче памятника-бюста Патону Б.Є" с коммунальной собственности территориальной общины города Киева в государственную собственность, а именно для передачи на баланс Национальной академии наук Украины", — говорится в ответе на запрос.

Ответ на запрос

Ответ на запрос

Также ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области молодежь танцевала на памятнике погибшим воинам под российскую музыку. В сети возмутились.