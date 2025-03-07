У центрі Києва досі стоїть пам'ятник з російськомовним написом. Чи демонтують його (документ)

У підписі прослідковуються класичні радянські наративи

На вулиці Богдана Хмельницького, 15 у Києві, де розташований Національний науково-природничий музей НАН України, з 1982 року стоїть погруддя Бориса Патона з написом російською мовою.

"Телеграф" звернувся до Київської міської державної адміністрації, щоб дізнатися, чи планується заміна напису відповідно до законодавства України.

Борис Патон був двічі Героєм Соціалістичної праці, Героєм України та колишнім президентом Національної академії наук України. У запиті журналісти питали, чи має намір КМДА привести напис на погрудді у відповідність до статті 10 Конституції України та Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Або ж застосувати закон про декомунізацію та повністю демонтувати об'єкт.

Департамент культури КМДА у своїй відповіді зазначив, що рішенням від 13 липня 2023 року "Про затвердження переліку об'єктів, що підлягають усуненню із публічного простору міста Києва" передбачено заміну російськомовного напису на українськомовний із сучасним викладом інформації про Бориса Патона без радянських наративів та елементів пропаганди (у надписі є згадки про орден Леніна та Золоту медаль "Серп і молот").

Однак, як з’ясувалось, виконання цих робіт відтерміновано через необхідність забезпечення життєво важливих потреб громади та заходів територіальної оборони в умовах війни. Простими словами, грошей на це не знайшли.

Погруддя Патону

Тому у КМВА вирішили передати погруддя Патону на баланс НАН України.

"Водночас повідомляємо, що відповідно до звернення Національної академії наук України від 06.10.2020 № 40/1405-3 та доручення Київської міської ради Департаментом культури розроблено проєкт рішення Київської міської ради від 05.03.2025 "Про безоплатну передачу пам’ятника–погруддя Патону Б.Є" з комунальної власності територіальної громади міста Києва у державну власність", а саме для передачі на баланс Національної академії наук України," — йдеться у відповіді на запит.

Відповідь на запит

Відповідь на запит

Також раніше "Телеграф" писав, що на Одещині молодь танцювала на пам’ятнику загиблим воїнам під російську музику. В мережі обурилися.