Скандал с русскоязычными тетрадями в "Авроре": "Телеграф" узнал, чья ошибка

В типографии "Телеграфу" прокомментировали ситуацию

Недавно в социальных сетях разгорелся очередной речевой скандал. На этот раз в центре внимания оказался популярный магазин "Аврора", где покупатели обнаружили тетради с русским алфавитом. Видео с полок магазина, на которых была замечена русскоязычная продукция, быстро распространилось в TikTok. На видеозаписи ясно видно, что в отделе канцелярских товаров продаются тетради с алфавитом на трех языках: украинском, русском и английском.

Производителем тетрадей оказалась известная украинская компания ООО "Тетрада" (Киевская область). Журналисты "Телеграфа" обратились в компанию для объяснений относительно того, как на третьем году полномасштабного вторжения в Украину все еще продают тетради с российскими буквами.

Представители ООО "Тетрада" предоставили официальный ответ, в котором объяснили обстоятельства появления русского алфавита на тетрадях:

"О ситуации, которая сложилась, сообщаем, что весь тираж тетрадей "Жемчужина", была произведена с обложками с напечатанным на них российским алфавитом, инициированный нами на возврат из продажи", — отметили в компании.

Они объяснили, что дизайнер использовал для печати старый макет, созданный еще до начала полномасштабного вторжения, не обратив внимания на наличие русского алфавита на четвёртой странице обложки. Компания заверила, что этот случай был непреднамеренным и не преследовал цель популяризировать Россию.

ООО "Тетрада" отметило свою четкую украинскую позицию и рассказало о постоянной безвозмездной помощи десяткам благотворительных фондов, которые поддерживают пострадавшие семьи в Украине, а также о прямой поддержке бойцов ВСУ необходимыми вещами и материалами.

Производитель также объяснил сложность производственного процесса, отметив, что подготовка может длиться годы, а разные этапы производства не всегда проходят одновременно. Сырье или полуфабрикаты могут быть подготовлены задолго до использования.

"Спасибо за понимание и приносим извинения всем гражданам Украины, которых мы могли оскорбить данными действиями с нашей стороны", — подытожили представители ООО "Тетрада".

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