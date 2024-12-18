Прославляла Путина. В Ивано-Франковске русскоязычная женщина устроила скандал в автобусе (видео)

Во Франковске собирают подписи за то, чтобы он стал "городом без языка оккупанта"

Во вторник, 17 декабря, в Ивано-Франковске в маршрутном автобусе №40 русскоязычная женщина устроила конфликт с контролерами и другими пассажирами. Она вела себя очень агрессивно, использовала ненормативную лексику, высказывала пророссийские взгляды и оправдывала президента России Владимира Путина. На неприятный инцидент отреагировал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, призвавший сделать Франковск "городом без языка оккупанта".

Сначала агрессивная женщина принялась спорить с контролерами, а дальше начала оскорблять всех пассажиров. Она пренебрежительно высказывалась об Ивано-Франковске, называя его жителей "бандеровцами" в том смысле, как это используют российские пропагандисты. Заявляла, что "Путин на меня не нападал".

Из ее выкриков стало понятно, что она потеряла дом из-за войны, которую ведет Россия против Украины. Однако обвиняет в этом женщина почему-то не Путина, а украинцев. В конце концов случилась даже потасовка.

Пассажиры вызвали полицию, на что скандалистка заявила, что на нее уже якобы написано несколько заявлений из-за подобного поведения. Инцидент закончился тем, что на одной из остановок в салон вошли полицейские и ввели любительницу России.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Однако этот скандал получил значительный резонанс и с утра 18 декабря на своей Facebook-странице его прокомментировал мэр города. Он подчеркнул, что на такие случаи следует реагировать.

"На это нужно реагировать. Потому что иначе – однажды мы окажемся в оккупации, без русского танка и без русского сапога… Хочу обратиться к франковцам: мы слишком толерантны. Эта толерантность вылезет тем, что в один день мы проснемся и будем не в украинском городе, где будут наши ценности попираться, где будут нам говорить о толерантности и об открытии русских школ, русской церкви и многом другом. Если мы это будем терпеть", — отметил Марцинкив.

Он публично обратился к правоохранительным органам и СБУ, с просьбой разобраться, имеют ли действия агрессивной женщины признаки уголовного правонарушения. Мэр подчеркнул, что это его официальный запрос.

"Речь идет не только об употреблении русского языка, но и о попрании украинского государства, прославлении лидеров московитов", — подчеркнул Марцинкив.

Он добавил, что в городе усилят акции "Тут говорять українською" и "Місто без мови окупанта". Это будут наклейки, плакаты, борды и многое другое. За это будут собирать подписи горожан.

"Кто считает, что Франковск — украиноязычный город, патриотический с христианскими традициями, то в наших палатках, палатках "Франковской газеты", "Легиона свобода" мы собираем подписи. За то, чтобы Ивано-Франковск стал первым городом в Украине без языка оккупанта. Кто поддерживает этот тезис, может подписаться в палатках и здесь в интернете мы сделаем возможность у меня под постом. Мы должны объединяться, иначе — этот "русский мир", — резюмировал глава Франковска.

Как рассказывал "Телеграф", 15 декабря в Киеве произошел языковой скандал. В театре "Сузір’я" на спектакле "Ви постіль брати будете?" 90 из 100 минут были на русском языке.