Под русскоязычные песни: на Одесчине молодежь танцевала на памятнике погибшим воинам, сеть негодует (видео)

Видео своих "развлечений" герои этой истории сами опубликовали в сети

В Одесской области компания молодых людей устроила гулянки с громкой музыкой и обливанием шампанским на памятнике погибшим военным. В сети такое поведение вызвало шквал критики.

Инцидент случился в селе Холодная Балка. Молодые парни под песню Monatik — "Мокрая девочка" танцевали на мемориале, обливая друг друга шампанским и при этом громко смеясь. Соответствующее видео они сами опубликовали в сети.

Вскоре ролик разошелся по пабликам, где вызвал шквал хейта в сторону "героев" этой истории. Люди возмущены, что в сегодняшних реалиях кто-то позволяет себе такое поведение и поступки.

Отметим, что одним из памятников в Холодной Балке, посвященный Великой Отечественной войне, есть братская могила со скульптурой. Скульптура воина выполнена из железобетона. Постамент – бетонный, с обеих сторон установлены плиты с фамилиями. Именно на этом месте молодые люди устроили гуляния.

Реакция социальных сетей

Пользователи сети, разумеется, негативно отнеслись к такому поведению молодежи на мемориале. "Телеграф" собрал комментарии, которые люди оставляли под этим роликом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле текущего года в Одессе на месте памяти погибших героев Украины двое мужчин устроили драку. Они подавили и разбили несколько флагов.