Ждать еще долго? Когда заработают новые станции на Виноградаре в Киеве

Татьяна Крутякова
Киевское метро Новость обновлена 25 декабря 2025, 10:37
Киевское метро. Фото Коллаж "Телеграфа"

Планируется достройка четырех станций на "зеленой" ветке

Расширение Киевского метро вряд ли состоится в 2026 или 2027, однако достройка двух станций на Виноградаре планируется. Правда, реализация проекта зависит от финансирования.

Об этом рассказал транспортный аналитик и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко в материале "Есть ли шанс на новые станции метро в Киеве и почему люди массово покупают авто: интервью с транспортным аналитиком".

Что нужно знать:

  • На Виноградаре планируется построить четыре станции, две из которых в ближайшем будущем
  • О глобальном развитии Киевского метро пока не говорят

По словам аналитика, расширения метро в 2026 году точно не будет и маловероятно, что оно состоится в 2027 году. Пока можно говорить только о достройке двух станций метро на Виноградаре до конца 2027 года. Но реализация возможна при нормальном финансировании и надлежащем выполнении работ.

Проект станции Мостицкая
Проект станции "Мостицкая"

Однако Гречко отмечает, что никакой уверенности в этих сроках нет. Запуск движения возможен только после ввода в эксплуатацию обеих новых станций. В 2025-2026 годах этого точно не произойдет, а других проектов развития не предполагается.

Что известно о станциях на Виноградаре

На жилом массиве Виноградарь в Киеве строится продолжение "зеленой" ветки метро. Планируется открытие двух первых станций — "Мостицкая" и "Варшавская" в рамках первой очереди, а в будущем — станции "Проспект Правды" и "Виноградар".

Проект станции на Виноградаре
Проект станции на Виноградаре

При этом точные сроки открытия станций не называются. Известно, что строительство опорных сооружений "Мостицкой" станции планировалось завершить до конца 2026 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе могло быть метро на две ветки, но его до сих пор не построили.

#Киев #Метро #Виноградарь