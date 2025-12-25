Ждать еще долго? Когда заработают новые станции на Виноградаре в Киеве

Планируется достройка четырех станций на "зеленой" ветке

Расширение Киевского метро вряд ли состоится в 2026 или 2027, однако достройка двух станций на Виноградаре планируется. Правда, реализация проекта зависит от финансирования.

Об этом рассказал транспортный аналитик и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко в материале "Есть ли шанс на новые станции метро в Киеве и почему люди массово покупают авто: интервью с транспортным аналитиком".

Что нужно знать:

На Виноградаре планируется построить четыре станции, две из которых в ближайшем будущем

О глобальном развитии Киевского метро пока не говорят

По словам аналитика, расширения метро в 2026 году точно не будет и маловероятно, что оно состоится в 2027 году. Пока можно говорить только о достройке двух станций метро на Виноградаре до конца 2027 года. Но реализация возможна при нормальном финансировании и надлежащем выполнении работ.

Проект станции "Мостицкая"

Однако Гречко отмечает, что никакой уверенности в этих сроках нет. Запуск движения возможен только после ввода в эксплуатацию обеих новых станций. В 2025-2026 годах этого точно не произойдет, а других проектов развития не предполагается.

Что известно о станциях на Виноградаре

На жилом массиве Виноградарь в Киеве строится продолжение "зеленой" ветки метро. Планируется открытие двух первых станций — "Мостицкая" и "Варшавская" в рамках первой очереди, а в будущем — станции "Проспект Правды" и "Виноградар".

Проект станции на Виноградаре

При этом точные сроки открытия станций не называются. Известно, что строительство опорных сооружений "Мостицкой" станции планировалось завершить до конца 2026 года.

