Де "сховався" найдовший ескалатор метро Києва. Яка станція випередила легендарну "Арсенальну"

Всього у київському метро 122 ескалатори

Найдовший ескалатор у київському метро розташований на станції "Хрещатик" біля виходу до вулиці Архітектора Городецького. Він складається з 743 сходинок.

Цікаво, що найглибша станція столичної підземки — "Арсенальна", але вона має два роздільних ескалатори. Підйомник на "Хрещатику" має довжину 87 метрів та вимагає специфічного догляду. Його визнано пам’яткою архітектури.

Ескалатор

Диспетчер керує ескалатором з пульта, який розташований на станції метро Льва Толстого. Для того, щоб підйомник справно працював, його обслуговують десятки працівників.

Машинне відділення

Тунель ескалатора йде вниз приблизно на 50 метрів. На випадок надзвичайної ситуації у машинному залі передбачені аварійні гальма.

Станція метро "Хрещатик" — чим особлива

Вона запрацювала у 1960 році у складі першої черги будівництва метро. Статус "пам'ятка архітектури місцевого значення" станція "Хрещатик" отримала також ще за Союзу — у 1986 році.

Станція метро "Хрещатик"

Станція складається з трьох наземних вестибюлів та трьох підземних залів — середнього і двох з посадковими платформами. Вони сполучені переходами, які чергуються з пілонами.

Оздоблення станції "Хрещатик" зроблене у автентичному українському стилі. У мармур пілонів вписано яскраві вставки з майоліки (вид кераміки, що виготовляється з випаленої глини та покривається глазур'ю).

Орнамент на стінах

Над пілонами є карнизи із соняшником та кукурудзою, які вирощують в Україні. Авторкою розписів на стінах є художниця-керамістка Людмила Мешкова. В 1980-ті роки кахельне облицювання колійних стін станції "Хрещатик" замінили на мармурове.

На стінах - справжнє мистецтво

Станція багато бачила з моменту відкриття, але найболючішим періодом став початок великої війни Росії проти України. З 26 лютого до 20 грудня 2022 року станція "Хрещатик" не працювала. Поїзди проносилися повз, не зупиняючись. Місце, де вирувало життя, стало символом драматичних змін та тривоги.

Раніше "Телеграф" розповідав про одну з найбільш упізнаваних станцій київського метро — "Дорогожичі". Вона була першою, відкритою у XXI столітті та зведена у місці з трагічною історією — урочищі Бабин Яр.