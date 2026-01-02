Де "сховався" найдовший ескалатор метро Києва. Яка станція випередила легендарну "Арсенальну"
Всього у київському метро 122 ескалатори
Найдовший ескалатор у київському метро розташований на станції "Хрещатик" біля виходу до вулиці Архітектора Городецького. Він складається з 743 сходинок.
Цікаво, що найглибша станція столичної підземки — "Арсенальна", але вона має два роздільних ескалатори. Підйомник на "Хрещатику" має довжину 87 метрів та вимагає специфічного догляду. Його визнано пам’яткою архітектури.
Диспетчер керує ескалатором з пульта, який розташований на станції метро Льва Толстого. Для того, щоб підйомник справно працював, його обслуговують десятки працівників.
Тунель ескалатора йде вниз приблизно на 50 метрів. На випадок надзвичайної ситуації у машинному залі передбачені аварійні гальма.
Станція метро "Хрещатик" — чим особлива
Вона запрацювала у 1960 році у складі першої черги будівництва метро. Статус "пам'ятка архітектури місцевого значення" станція "Хрещатик" отримала також ще за Союзу — у 1986 році.
Станція складається з трьох наземних вестибюлів та трьох підземних залів — середнього і двох з посадковими платформами. Вони сполучені переходами, які чергуються з пілонами.
Оздоблення станції "Хрещатик" зроблене у автентичному українському стилі. У мармур пілонів вписано яскраві вставки з майоліки (вид кераміки, що виготовляється з випаленої глини та покривається глазур'ю).
Над пілонами є карнизи із соняшником та кукурудзою, які вирощують в Україні. Авторкою розписів на стінах є художниця-керамістка Людмила Мешкова. В 1980-ті роки кахельне облицювання колійних стін станції "Хрещатик" замінили на мармурове.
Станція багато бачила з моменту відкриття, але найболючішим періодом став початок великої війни Росії проти України. З 26 лютого до 20 грудня 2022 року станція "Хрещатик" не працювала. Поїзди проносилися повз, не зупиняючись. Місце, де вирувало життя, стало символом драматичних змін та тривоги.
Раніше "Телеграф" розповідав про одну з найбільш упізнаваних станцій київського метро — "Дорогожичі". Вона була першою, відкритою у XXI столітті та зведена у місці з трагічною історією — урочищі Бабин Яр.