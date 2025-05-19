Расположена на глубине 105 метров: история строительства станции метро "Арсенальная"

"Арсенальная" — одна из пяти первых станций метро в Киеве

"Арсенальная" — это не просто станция метро, а настоящая историческая достопримечательность. Она погружена в землю более 105 метров и является самой глубокой в мире. Она расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями Крещатик и Днепр и была открыта 6 ноября 1960 года.

Эта станция метро — настоящая историческая находка и гордость киевлян. "Телеграф" решил выяснить, что известно об "Арсенальной" и вспомнить историю ее создания.

Планировали построить метро в Киеве в конце 19 — начале 20 века. Однако из-за Первой мировой войны, а позже из-за Второй мировой, строительство отложили.

Из-за того, что берега Днепра были слишком высокими, а почвы нестабильными, вестибюль пришлось опустить на рекордную глубину. Кстати, подземный вестибюль – это лондонский тип строительства метро. Сначала его соорудили на поверхности, а затем в течение четырех месяцев опускали под землю, на глубину 50 метров. Это было гигантское сооружение, которое местные назвали гигантским "стаканом", его вес был 3000 тонн.

Для того чтобы избежать обвалов, была использована заморозка грунта азотом. Для этого было сделано 400 скважин вокруг этих "стаканов", которые наполняли собственно азотом.

На одной из стен среднего зала был барельеф, посвященный январскому восстанию рабочих завода "Арсенал". Однако в 1918 году он был демонтирован и до сих пор он не сохранился.

Первыми голосами киевского метро были женские. Поскольку систем звукозаписи тогда не было, объявления проговаривали в право. С 1986 года "Арсенальная" имеет статус "памятник архитектуры местного значения".

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