"Небо под землей": история станции киевского метро, построенной в трагическом месте (фото, видео)

Эта станция была открыта в год сорокалетия Киевского метро

Одна из самых узнаваемых станций киевского метро — "Дорогожичи" была первой, открытой в XXI веке. Станция сменила шесть проектных названий и была возведена в месте с трагической историей — урочище Бабий Яр.

Станция "Дорогожичи" выделяется среди других своим световым пространством и необычным архитектурным решением. Его предложил архитектор Сергей Юнаков. Он настаивал, что у местности особый исторический вес — рядом Бабий Яр, место трагедии и памяти. Потому и архитектурное решение, по его мнению, должно было быть соответствующим. Юнаков предложил создать огромный стеклянный купол, который опускал бы дневной свет на подземную платформу, фактически "перенося небо под землю".

Стеклянный купол на станции "Дорогожичи"

"Торжественное место и чествуется память всех тех людей, которые погибли в этих местах", — объясняет архитектор.

Проект предусматривал не только купол, но и благоустройство вокруг, включая обновление парка возле Бабьего Яра. Идею поддержала главная архитектор "Метропроекта" Тамара Циолковская. Вместе команда создала рабочие чертежи будущей площади и стеклянной конструкции, которая должна стать доминантой всего узла.

Строительство станции "Дорогожичи"

Справка: "Дорогожичи" стала 40 станцией столичного метрополитена, открытой за несколько месяцев до 40-летия предприятия — 30 марта 2000 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что станцию "Дорогожичи" подтапливало в прошлом году. Причиной был прорыв трубы.