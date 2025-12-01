"Небо под землей": история станции киевского метро, построенной в трагическом месте (фото, видео)
Эта станция была открыта в год сорокалетия Киевского метро
Одна из самых узнаваемых станций киевского метро — "Дорогожичи" была первой, открытой в XXI веке. Станция сменила шесть проектных названий и была возведена в месте с трагической историей — урочище Бабий Яр.
Станция "Дорогожичи" выделяется среди других своим световым пространством и необычным архитектурным решением. Его предложил архитектор Сергей Юнаков. Он настаивал, что у местности особый исторический вес — рядом Бабий Яр, место трагедии и памяти. Потому и архитектурное решение, по его мнению, должно было быть соответствующим. Юнаков предложил создать огромный стеклянный купол, который опускал бы дневной свет на подземную платформу, фактически "перенося небо под землю".
"Торжественное место и чествуется память всех тех людей, которые погибли в этих местах", — объясняет архитектор.
Проект предусматривал не только купол, но и благоустройство вокруг, включая обновление парка возле Бабьего Яра. Идею поддержала главная архитектор "Метропроекта" Тамара Циолковская. Вместе команда создала рабочие чертежи будущей площади и стеклянной конструкции, которая должна стать доминантой всего узла.
Справка: "Дорогожичи" стала 40 станцией столичного метрополитена, открытой за несколько месяцев до 40-летия предприятия — 30 марта 2000 года.
