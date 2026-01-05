Днем купаются в океане, а вечером - ходят в куртках: украинка рассказала о переменчивой погоде в европейской стране (видео)

Это место манит своей природой

В Мадейре погода часто напоминает вечную весну и она является одним из "плюсов" обитания там. Но иногда она может быть совершенно непредсказуемой. Украинка, которая живет в этом районе Португалии, рассказала, какая погода там царит в период межсезонья — с конца октября до конца марта.

Она объяснила, что даже в несезон здесь может быть тепло, но условия меняются каждый день. Об этом Виктория рассказала в ТикТоке с ником @viktoriia_madeira.

Погода в несезоне

На Мадейре температура воздуха в течение года меняется незначительно. Однако осенью и зимой погода бывает переменчивой – часто идут дожди, а утром и вечером прохладно. Иногда на остров надвигается циклон, и дожди длятся несколько дней, что может испортить планы на отдых.

В южной части острова, особенно в столице Фуншале, почти всегда тепло и солнечно. Как говорит Виктория, погода напоминает раннюю осень или позднюю весну. Днем можно ходить в шортах и платьях, даже купаться в океане, но вечером точно понадобятся брюки и куртка.

Советы по одежде

Главный совет – одеваться многослойно. Утром может быть холодно в джинсах и кофте, днем – жарко в шортах и майке. В Фуншале куртка может и не понадобиться, но на севере острова без нее будет холодно.

Для походов в горы советуют брать дождевик и теплую куртку – там часто туман и идут дожди. Если планируете подъем на рассвете, понадобится еще и шапка, иначе будет холодно.

Что касается купальника, его стоит брать в любой сезон. Часто днем температура настолько высокая, что можно чувствовать тепло, как летом.

