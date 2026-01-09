Безуглая возбудила Кличко: мэр саркастично ответил нардепу

Глава столицы уже прокомментировал пребывание "на курорте"

Громкие заявления мэра Киева Виталий Кличко о тяжелой ситуации в столице не прошли мимо нардепки Марьяны Безуглой, которая заявила, что городского головы даже нет в городе, он якобы в отпуске. "Телеграф" уже связался с пресс-службой Киевской городской государственной администрацией (КГГА), чтобы выяснить, действительно ли это так.

Что нужно знать:

По словам Безуглой, Кличко до конца недели в отпуске и его нет в столице

В КГГА уже прокомментировали эту информацию

Как отметила начальник управления информационной политики и доступа к публичной информации Баранова Екатерина, Виталий Кличко в пятницу, 9 января, находился на работе. Информация о его отпуске не соответствует действительности.

"Кличко утром был на работе в КГГА. Информация о его отпуске — фейк. Он только недавно выходил в эфир на одном из местных каналов из своего кабинета", — сказали в комментарии "Телеграфу".

Добавим, что после 15:00 канал "Киев24" опубликовал несколько отрывков видео из эфира с Кличко, где он комментировал удары России по столице и текущую ситуацию.

Виталий Кличко в эфире Киев24 9 января

Что говорит Кличко о своей "отпуске"

Как отметил мэр Киева, нардепка Безуглая распространяет откровенную ложь. Так как он весь день находился на работе, хотя там нет отопления.

"В общем, противно, что тенденция грязной борьбы продолжается, даже когда в столице чрезвычайная ситуация. Когда вся власть, общество должно вместе преодолевать огромные вызовы", — резюмировал Кличко.

Пост Кличко об отпуске

Заявление Безуглой об отпуске Кличко

В пятницу, 9 января, вечером Безуглая опубликовала сообщение, где отметила, что Кличко якобы до понедельника в отпуске. Поэтому его не было на местах попаданий после российской атаки.

"По моей информации Кличко и многие из его окружения до сих пор в отпусках до конца недели", — говорится в сообщении.

Пост Безуглой о Кличко

Заметим, что сообщение нардепка опубликовала в 16:15 в Telegram, а Кличко появился в эфире Киев24 примерно в 15:00. В КГГА отметили, что он общался с журналистами из своего кабинета.

