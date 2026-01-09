Безугла збудила Кличка: мер саркастично відповів нардепці

Голова столиці вже прокоментував перебування "на курорті"

Гучні заяви мера Києва Віталій Кличка про важку ситуацію в столиці не пройшли повз нардепку Мар'яну Безуглу, яка заявила, що міського голови навіть немає у місті, він нібито у відпустці. "Телеграф" вже зв'язався з пресслужбою Київської міською державною адміністрацією (КМДА), аби з'ясувати, чи дійсно це так.

Що треба знати:

За словами Безуглої, Кличко до кінця тижня у відпустці та його немає в столиці

У КМДА вже прокоментували цю інформацію

Як зазначила начальниця управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації Баранова Катерина, Віталій Кличко у п'ятницю, 9 січня, перебував на роботі. Інформація про його відпустку не відповідає дійсності.

"Кличко зранку був на роботі в КМДА. Інформація про його відпустку — фейк. Він тільки нещодавно виходив в етер на одному з місцевих каналів зі свого кабінету", — сказали в коментарі "Телеграфу".

Додамо, що дійсно після 15:00 канал "Київ24" опублікував кілька уривків з відео з етеру з Кличком, де він коментував удари Росії по столиці та поточну ситуацію.

Віталій Кличко в етері Київ24 9 січня

Що каже Кличко про свою "відпуску"

Як зазначив мер Києва, нардепка Безугла поширює відверту брехню. Адже він весь день перебував на роботі, хоча там немає опалення.

"Загалом, бридко, що тенденція брудної боротьби продовжується, навіть коли в столиці надзвичайна ситуація. Коли вся влада, суспільство мають разом долати величезні виклики", — резюмував Кличко.

Пост Кличка про відпустку

Заява Безуглої про відпустку Кличка

У п'ятницю, 9 січня, ввечері Безугла опублікувала допис, де зазначила, що Кличко нібито до понеділка у відпустці. Тому його не було на місцях влучання після російської атаки тощо.

"За моєю інформацією Кличко та багато хто з його оточення досі у відпустках до кінця тижня", — йдеться у повідомленні.

Пост Безуглої про Кличка

Зауважимо, що допис нардепка опублікувала о 16:15 в Telegram, а Кличко з'явився в етері Київ24 приблизно о 15:00. В КМДА наголосили, що він спілкувався з журналістами зі свого кабінету.

