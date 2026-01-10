Свет возвращается в Киев? Ситуацию стабилизировали, но не везде

Движение электротранспорта временно приостановлено

В Киеве в субботу, 10 января, днем ввели аварийные отключения света. Во время них обычные графики от ДТЭК не действуют.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Отмечается, что отключение введено по команде "Укрэнерго".

Что нужно знать:

Утром 10 января левый берег Киева имел экстренные отключения

В обед по всей столице ввели аварийные графики

Энергетики уже проводят восстановительные работы

UPD: Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 12.33 ситуация в сети в Киеве стабилизируется. Была проблема на одном из звеньев энергосистемы. В связи с этим по команде НЭК "Укрэнерго" в Киеве применены экстерные отключения электроэнергии.

"Сейчас специалисты уже решили проблему. Поэтому общее питание восстанавливается", — говорится в сообщении.

Скоро экстренные отключения должны снять и вернуть графики. Но там, где идет работа над ликвидацией последствий вражеских атак, ограничения все еще останутся. Самая тяжелая ситуация остается в Бориспольском и Броварском районах.

По данным КГГА, из-за аварийных отключений электроэнергии в столице остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. То есть, в домах не будет отопления и изменится график движения электротранспорта.

"Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах столицы", — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, когда возобновятся обычные графики. Однако энергетики уже производят работы.

Добавим, что только недавно в ДТЭК сообщали, что в Киевской области и столице введены экстренные отключения. Сейчас начали действовать аварийные. Энергетики напоминают: во время экстренных и аварийных отключений графики не действуют.

Отметим, что 9 января мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян на время уехать из города, если есть такая возможность. Ведь ситуация в Киеве достаточно тяжелая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве срочно сливают воду из систем отопления. Уже известно, что происходит и к чему готовиться.