В Киеве – критически низкое напряжение. Что показывают приборы и какая техника может выйти из строя

Елена Руденко
Перепады напряжения в сети Новость обновлена 10 января 2026, 14:26
Перепады напряжения в сети. Фото Коллаж "Телеграф"

Лучше по возможности не пользоваться чувствительными к перепадам устройствами

После российской атаки в ночь на 9 января ситуация со светом в Киеве стала еще более тяжелой, ввели экстренные отключения. 10 января они продолжают действовать на Левом берегу столицы, в Голосеевском и Печерском районах. В тех районах Киева, где свет есть, в сети фиксируется очень низкое напряжение.

Приборы учета в столице показывают значение гораздо ниже нормального минимума. С 1 июля 2025 г. стандарт напряжения в Украине составляет не 220, а 230 В. Допустимые отклонения от номинального напряжения теперь составляют от 207 В до 253 В. Однако после российских ударов ситуация в сети нестабильная, напряжение скачет.

В субботу энергетикам удалось вернуть электроснабжение для 588 тысяч семей столицы. Однако напряжение в сети очень нестабильно, иногда даже ниже 100 В.

Вольтметр показал напряжение в 95 В
Низкое напряжение в Киеве
Напряжение в Киеве менее 200 В
Такое напряжение фиксируют приборы в столице
В чем опасность низкого напряжения в сети

Большинство современных приборов содержат большое количество микросхем, очень чувствительных к напряжению. Его перепады могут вывести их из строя.

Каким приборам перепады напряжения вредят больше всего:

  • Компьютерная техника – перепады могут повредить микросхемы, жесткие диски и другие компоненты
  • Телевизоры и мониторы — угроза для экранов и систем, отвечающих за подсветку и управление изображениями
  • Зарядные устройства могут пострадать от перепадов напряжения и даже стать причиной пожара
  • Модемы, роутеры, репитеры – они подключены к сети всегда и поэтому особенно уязвимы к перепадам напряжения
  • Бытовая техника — холодильники, стиральные машины, микроволновки и другая техника могут выйти из строя из-за перепадов напряжения

Использование этих приборов лучше отложить на потом. Все, что можно, лучше отключить из розетки до стабилизации напряжения.

Напомним, ранее нардеп Сергей Нагорняк, глава подкомитета энергоэффективности и энергосбережения комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг пояснил, что уменьшение напряжения в сети является следствием недостатка генерации, особенно балансирующих мощностей.

