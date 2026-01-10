В Киеве – критически низкое напряжение. Что показывают приборы и какая техника может выйти из строя

Лучше по возможности не пользоваться чувствительными к перепадам устройствами

После российской атаки в ночь на 9 января ситуация со светом в Киеве стала еще более тяжелой, ввели экстренные отключения. 10 января они продолжают действовать на Левом берегу столицы, в Голосеевском и Печерском районах. В тех районах Киева, где свет есть, в сети фиксируется очень низкое напряжение.

Приборы учета в столице показывают значение гораздо ниже нормального минимума. С 1 июля 2025 г. стандарт напряжения в Украине составляет не 220, а 230 В. Допустимые отклонения от номинального напряжения теперь составляют от 207 В до 253 В. Однако после российских ударов ситуация в сети нестабильная, напряжение скачет.

В субботу энергетикам удалось вернуть электроснабжение для 588 тысяч семей столицы. Однако напряжение в сети очень нестабильно, иногда даже ниже 100 В.

Вольтметр показал напряжение в 95 В

Низкое напряжение в Киеве

Напряжение не дотягивает даже до 200 В

Такое напряжение фиксируют приборы в столице

В чем опасность низкого напряжения в сети

Большинство современных приборов содержат большое количество микросхем, очень чувствительных к напряжению. Его перепады могут вывести их из строя.

Каким приборам перепады напряжения вредят больше всего:

Компьютерная техника – перепады могут повредить микросхемы, жесткие диски и другие компоненты

– перепады могут повредить микросхемы, жесткие диски и другие компоненты Телевизоры и мониторы — угроза для экранов и систем, отвечающих за подсветку и управление изображениями

— угроза для экранов и систем, отвечающих за подсветку и управление изображениями Зарядные устройства могут пострадать от перепадов напряжения и даже стать причиной пожара

могут пострадать от перепадов напряжения и даже стать причиной пожара Модемы, роутеры, репитеры – они подключены к сети всегда и поэтому особенно уязвимы к перепадам напряжения

– они подключены к сети всегда и поэтому особенно уязвимы к перепадам напряжения Бытовая техника — холодильники, стиральные машины, микроволновки и другая техника могут выйти из строя из-за перепадов напряжения

Использование этих приборов лучше отложить на потом. Все, что можно, лучше отключить из розетки до стабилизации напряжения.

Напомним, ранее нардеп Сергей Нагорняк, глава подкомитета энергоэффективности и энергосбережения комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг пояснил, что уменьшение напряжения в сети является следствием недостатка генерации, особенно балансирующих мощностей.