Не всегда 220. На что указывают постоянные скачки напряжения в электросети

Сейчас электроэнергией Украину обеспечивают девять энергоблоков

Следствием повреждения нанесших Россия объектов энергосистемы являются не только регулярные графики отключений света, но и уменьшение напряжения в сети. Такая ситуация является следствием недостатка генерации, особенно балансирующих мощностей.

Что нужно знать:

Напряжение в сети "скачет" из-за недостаточной генерации

Продолжаются восстановительные работы, когда их завершат, система получит дополнительные 160 МВт мощности

Сейчас 75-80% потребляемой Украиной энергии обеспечивается "Энергатомом"

Об этом в разговоре с "Телеграфом" сказал народный депутат Украины, председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Продолжается восстановление поврежденных объектов, но на это нужно время.

Сейчас не хватает генерации, особенно балансирующих мощностей, так как были поражены несколькими атаками и объекты "Укргидрэнерго", и тепловые электростанции, значительная часть выведена из строя. Они восстанавливаются, как только восстановятся, дополнительный объем пойдет в сеть, но нужно время для их восстановления. Сегодня, по сути, львиная доля, около 80%, по состоянию на данный момент, 75-80% нашего потребления обеспечивается "Энергатомом", Сергей Нагорняк

Он добавил, что сейчас электроэнергией Украину обеспечивают девять энергоблоков. При этом девятый на 160 МВт еще не дозагружен. Как только проведут соответствующие работы на объектах "Укрэнерго", "Энергатом" сможет дополнительно добавить в сеть 160 МВт мощности.

Поэтому нам важно с уважением относиться к работе сотрудников "Энергатома". Это 30-тысячный коллектив, и возвращать доверие к этому предприятию, потому что фактически благодаря их работе сегодня мы можем быть с электрической энергией, хоть и с ограничениями, но эта львиная доля обеспечивается именно "Энергатомом", — пояснил нардеп

Что такое "Энергоатом"

"Энергоатом" — это Национальная атомная энергогенерирующая компания, крупнейший производитель электроэнергии в Украине. Она оператор всех действующих атомных электростанций страны: Запорожской, Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой. "Энергоатом" — акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты могут первыми подорожать из-за отключений света. Особенно это касается именно замороженной продукции, в том числе рыбы.