Ждать недолго? Когда в Киев придет потепление с плюсовой температурой

Сильные морозы должны скоро отступить

Уже несколько дней Киев и большинство регионов накрывают лютые зимние морозы. Однако через несколько дней столбик термометра в столице покажет "плюсовую" температуру.

Об этом свидетельствуют данные портала sinoptik.ua. По прогнозам синоптиков, 21 января можно ожидать первые "плюсы". Правда, задержатся они не надолго.

Когда в Киеве потеплеет

В среду, 21 января, почти через неделю ожидается до +1 градуса днем. Ночью температура опустится до -11 градусов. Осадков на этот день синоптики не прогнозируют, но небо будет облачным.

Однако уже 22 января, в четверг, морозы снова вернутся в столицу. Ночью термометр будет показывать до -3 градусов, а днем — до -1 градуса. Учитывая, что сейчас Киев накрывают морозы до -20 градусов, даже -1 градус можно считать незаурядным потеплением.

Погода в Киеве 21-22 января. Фото: данные sinoptik.ua

В то же время портал meteofor.com не прогнозирует в столице в ближайшее время потепление. По данным этого сайта, 21-22 января столицу ожидает от -14 до -9 градусов. При этом в оба дня возможен небольшой снег.

Погода в Киеве 21-22 января. Фото: данные meteofor.com

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в столице в некоторых домах из-за сильного мороза поразрывало трубы. Жители переживают из-за отсутствия отопления и света.