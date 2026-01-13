Чекати недовго? Коли в Київ прийде потепління з плюсовою температурою

Сильні морози мають скоро відступити

Уже кілька днів поспіль Київ та більшість регіонів накривають люті зимові морози. Однак за кілька днів стовпчик термометра у столиці покаже "плюсову" температуру.

Про це свідчать дані порталу sinoptik.ua. За прогнозами синоптиків, 21 січня можна чекати перших "плюсів". Щоправда, затримаються вони не надовго.

Коли в Києві потепліє

У середу, 21 січня, майже через тиждень очікується до +1 градуса вдень. Однак вночі температура опуститься до -11 градусів. Опадів на цей день синоптики не прогнозують, але небо буде затягнуте хмарами.

Однак вже 22 січня, у четвер, морози знову повернуться у столицю. Так, вночі термометр показуватиме до -3 градусів, а вдень — до -1 градуса. Враховуючи те, що зараз Київ накривають морози до -20 градусів, навіть -1 градус можна вважати неабияким потеплінням.

Погодав Києві 21-22 січня. Фото: дані sinoptik.ua

Водночас портал meteofor.com не прогнозує в столиці найближчим часом потепління. За даними цього сайту, 21-22 січня столицю очікує від -14 до -9 градусів. При цьому в обидва дні можливий невеликий сніг.

Погодав Києві 21-22 січня. Фото: дані meteofor.com

