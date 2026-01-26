В Киеве таксист сломал челюсть пассажирке. Что с ним будет и какие еще трэш-случаи с такси происходили в столице

Столичные таксисты не впервые хамят и даже набрасываются на пассажиров

В Киеве 24-летний водитель такси избил пассажирку. У нее сломана челюсть, а агрессивному парню грозит тюрьма.

Как сообщает полиция области, таксист разозлился на 27-летнюю киевлянку из-за того, что ее тошнило в салоне автомобиля. Девушке стало плохо во время поездки.

Водитель отреагировал агрессивно – высадил клиентку из авто, дважды ударив ее кулаком в лицо. После этого таксист уехал с места происшествия. У пассажирки врачи диагностировали ушибы и перелом челюсти.

Авто, где произошел инцидент

Оперативники быстро установили личность водителя такси. 24-летнему киевлянину объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного Кодекса Украины – умышленные средней степени тяжести телесные повреждения.

Водителя будут судить

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт был передан в суд. Агрессивному водителю грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Столичные таксисты не в первый раз избивают и унижают пассажиров

Это не первый раз, когда киевские таксисты проявляют агрессию по отношению к своим клиентам. В июле прошлого года известная украинская певица Тоня Матвиенко пожаловалась на нападение неадекватного водителя такси компании "Болт".

По ее словам, она попросила водителя закрыть окно, а тот отказался, потому что ему жарко. Тогда Матвиенко начала открывать дверь машины на ходу. Водитель остановился, выходя певица хлопнула дверью. Тогда водитель вышел из машины и ударил женщину в голову и плечо.

Также в Киеве таксист Bolt схватил за лицо координатор акции в поддержку пленных Иванну Грищенко из-за замечаний о языке. Водитель начал разговаривать с пассажиркой на русском. После ее замечания о необходимости использовать украинский язык, он остановил автомобиль, выгнал ее из машины и набросился с бранью. По ее словам, водитель вышел из машины, схватил ее за лицо и кричал, что "научит говорить".

Кроме того, в Киеве таксист выгнал из авто помощника депутата Марии Мезенцевой. Водитель обратил внимание на леопардовый маникюр пассажира, стал расспрашивать его о сексуальной ориентации, а затем выгнал из машины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько зарабатывают водители такси в Киеве. Это гораздо больше, чем, например, учителя.