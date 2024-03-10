Смертельная "испанка". Почему пандемия гриппа унесла больше жизней, чем Первая мировая

От пандемии "испанки" 1918—1920 годов умерло более 40 миллионов человек

Когда начался последний год Великой войны (1914—1918), планету ждало новое испытание. Утром 11 марта 1918 года в Форт-Райли (штат Канзас, США) был официально зафиксирован первый смертельный случай от еще неизвестной болезни, которую первоначально считали обычным гриппом.

Там, в самом сердце американского государства, к западу от Канзас-сити был расположен огромный (свыше 41 тысячи гектаров) тренировочный лагерь для военных, которых отправляли на фронты в Западной Европе. Параллельно эпидемия распространялась в соседнем, меньшем лагере Кэмп-Фанстон. К началу 1918 года в лагерях Форт-Райли находились до 50 тысяч человек. Что, конечно, облегчало распространение болезни.

Как вирус охватил весь мир

Еще за несколько дней до этого события были госпитализированы сотни людей в тренировочном лагере, которые жаловались на лихорадку, сухость во рту, головную боль и нехватку кислорода; развивалась дыхательная недостаточность (подобные симптомы наблюдались и во время недавней пандемии коронавируса – COVID-19). У американских новобранцев на последнем этапе болезни наступала пневмония с мощной иммунной реакцией, начиналось кровотечение из легких.

Вскоре болезнь стала распространяться в других штатах и очень скоро "десантировалась" в портах западной и южной Франции – с американскими военными и моряками. Подтип вируса A(H1N1) начал свой стремительный марш – и не только в зону боевых действий. Первые случаи среди мирного населения Франции, Германии, Великобритании и Бельгии были зафиксированы уже в апреле 1918 года. Вирус распространялся среди всех слоев гражданского общества стран Западной Европы и шаг за шагом охватил весь мир. Как минимум 500—550 миллионов человек заразились этой опасной болезнью в течение 1918—1920 годов.

В Европе болезнь назвали "испанкой". Почему? Цензура в государствах — участниках Первой мировой войны не позволяла обнародования никаких сообщений о ситуации с эпидемией гриппа. Его как бы и не было. Хотя всем было известно и о болезни, и о достаточно высокой смертности от нее. Даже президент США Вудро Вильсон ни разу не обмолвился и словом об опасном вирусе: хотя сам переболел, но благополучно выжил.

На начальном этапе пандемии больше всего пострадали воюющие государства – Германия, Франция, Великобритания, США и Австро-Венгрия, в меньшей степени – царская Россия. Испания, где также бурлила эпидемия (до восьми миллионов граждан государства заболели, почти треть населения!) соблюдала суровый нейтралитет. И именно там газеты постоянно сообщали об этой болезни и ее течении, а также о методах борьбы с ней. Кстати, даже король Испании Альфонсо XIII заболел "свиным гриппом". Возможно, поэтому несколько газет (в Великобритании и США) с легкостью подхватили слово "испанка", и оно постепенно закрепилось во всем мире.

Первая страница лондонской газеты "Таймс" от 25 июня 1918 года

Среди самых известных жертв "испанки": немецкий философ Макс Вебер, украинская актриса немого кино Вера Холодная (Левченко), французский драматург Эдмон Ростан и французский поэт польского происхождения Гийом Аполлинер (Вонж-Костровицкий), бывший президент Бразилии (1902—1902) Франсишку ди Паула Родригеш Алвеш и австрийско-чешский художник Эгон Шиле…

Картина Эгона Шиле "Семья", которую он нарисовал за несколько дней до своей смерти (31 октября 1918) и сразу после смерти беременной жены Эдит от "испанки". Эгону Шиле было всего 28 лет

Смертность по всему миру достигла своего пика в конце 1918 года; еще одна мощная волна была и в конце 1919-го. Только в Британской Индии умерло от болезни от 12 до 17 миллионов человек. В Нидерландской Индии (Индонезии) умерло 5% населения – 1,5 млн человек из 30 млн. Очень высокой была смертность в Иране, где по разным оценкам умерло от 900 тысяч человек до почти 2,5 млн (8—22% всего населения).

Больше всего от пандемии страдали молодые люди (до 35 лет) и беременные. Это происходило из-за так называемого "цитокинового шторма" – реакции иммунной системы, которая не несет защитной функции, а на самом деле активирует неконтролируемое количество защитных клеток, что приводит к разрушению организма. И это касается часто практически здоровых людей (высвобождение цитокинов было одной из возможных причин смерти не только от "испанки", но в нашей истории — от COVID-19).

На необозримых просторах бывшей Российской империи также было немало больных "испанкой". Пик заболеваемости в Украине и центральных губерниях России был зафиксирован в последние месяцы Первой мировой войны, как и в кайзеровской Германии.

Именно немецкие солдаты и офицеры, а также спасавшиеся от большевистского террора сотни тысяч мигрантов из России, стали разносчиками новых волн "испанки" в крупных городах: Киеве, Одессе, Харькове и Екатеринославе (Днепр). Более всего пострадали от эпидемии "испанки" прифронтовые губернии. Однако тяжелее всего была ситуация с эпидемией тифа, холеры и оспы.

Гражданская война между белыми и красными в России и Украине, а также борьба красных с национально-освободительными движениями (а следовательно, перемещение крупных военных подразделений, большое количество дезертиров) повлекла за собой новые вспышки "испанки" в 1919—1920 годах.

Все неизменные "прелести" военного времени: антисанитария, плохое питание, большое скопление людей в военных лагерях и лагерях военнопленных и беженцев только усугубляли ситуацию. А значит, практически делали невозможным борьбу с эпидемией.

Юмористическая карикатура с намеком на "неаполитанского солдата". Возможно, волна "испанки" как раз и пришла в саму Испанию из Италии, которая воевала на стороне Антанты

Эта болезнь "во время последних месяцев Первой мировой войны опустошила Германию, где грипп даже не подлежал обязательной регистрации, парализовала деятельность крупных городов, помешала поставкам и передвижению войск. Во время трех страшных пиков – в июле 1918 г., в октябре 1918 г. и феврале 1919 г. – грипп погубил миллионы европейцев, став причиной смерти, наверное, где-то 40 миллионов человек во всем мире…

"Испанка" убила больше европейцев, чем война… Европа стала объектом широких акций внешней помощи. Международный Красный Крест и Американская служба помощи столкнулись, особенно в Восточной Европе, с беспрецедентно трудной задачей" (Норман Дэвис. "История. Европа").

Относительно количества погибших от "испанки": исследователи из разных стран говорят о многих миллионах жертв. Однако даже минимальная цифра – 17 миллионов человек по всему миру – впечатляет. Во время Первой мировой войны, продолжавшейся более четырех лет, официально погибло чуть менее восьми миллионов военных и 7,7 миллиона гражданских лиц; пропали без вести 7,6 миллиона человек. В 2005 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала свою оценку жертв пандемии — от 40 до 50 миллионов.

Медики в защитных масках во время "испанки", 1919 год

Уроки "испанки"

Это на самом деле была одна из самых смертоносных пандемий в мировой истории. Главный урок "испанки": самая высокая смертность регистрировалась в зонах боевых действий и прифронтовой зоне, а также в бедных странах, где практически отсутствовала система здравоохранения и правительства пренебрегали с введением карантинных ограничений.

И главное: правительства стран — участниц Первой мировой войны (а это крупнейшие государства Европы с огромными колониями в Африке и Азии, а также США), подвергая в милитаристском угаре жестокой цензуре сообщения об эпидемии, сделали плохой "подарок" своим гражданам. Отсутствие информации и предрассудки приводили к нежеланию принимать необходимые меры безопасности. То же правительство США скрывало правду и об эпидемии, и о количестве умерших, что привело к смерти почти 700 тысяч американцев.

Полицейские города Сиэтл (США) в тканевых масках от Американского Красного Креста во время пандемии "испанки". Декабрь 1918 года

Когда шокирующие цифры стали реальностью, а Первая мировая война подходила к концу, правительство государства начало вводить карантинные ограничения. Однако в некоторых штатах этим шагам было оказано сопротивление на уровне губернаторов и местных парламентов. Яркий пример: отказ упразднять грандиозный парад 28 сентября 1918 года в Филадельфии, где этнические меньшинства неанглийского происхождения, в основном католики, были в большинстве (немцы, ирландцы, итальянцы, поляки) — более двух третей населения.

В начале XXI века мало что изменилось, так как движение антиваксеров во время пандемии коронавируса имело многомиллионную, агрессивную армию сторонников. У которых был абсолютно свободный доступ как к СМИ, так и соцсетям. Действия правительств разных стран мира также часто были не адекватными сложившейся ситуации. Возникали проблемы с правильной клинической идентификацией болезни, как и во время эпидемии "испанки".