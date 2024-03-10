Смертельная "испанка". Почему пандемия гриппа унесла больше жизней, чем Первая мировая
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От пандемии "испанки" 1918—1920 годов умерло более 40 миллионов человек
Когда начался последний год Великой войны (1914—1918), планету ждало новое испытание. Утром 11 марта 1918 года в Форт-Райли (штат Канзас, США) был официально зафиксирован первый смертельный случай от еще неизвестной болезни, которую первоначально считали обычным гриппом.
Там, в самом сердце американского государства, к западу от Канзас-сити был расположен огромный (свыше 41 тысячи гектаров) тренировочный лагерь для военных, которых отправляли на фронты в Западной Европе. Параллельно эпидемия распространялась в соседнем, меньшем лагере Кэмп-Фанстон. К началу 1918 года в лагерях Форт-Райли находились до 50 тысяч человек. Что, конечно, облегчало распространение болезни.
Как вирус охватил весь мир
Еще за несколько дней до этого события были госпитализированы сотни людей в тренировочном лагере, которые жаловались на лихорадку, сухость во рту, головную боль и нехватку кислорода; развивалась дыхательная недостаточность (подобные симптомы наблюдались и во время недавней пандемии коронавируса – COVID-19). У американских новобранцев на последнем этапе болезни наступала пневмония с мощной иммунной реакцией, начиналось кровотечение из легких.
Вскоре болезнь стала распространяться в других штатах и очень скоро "десантировалась" в портах западной и южной Франции – с американскими военными и моряками. Подтип вируса A(H1N1) начал свой стремительный марш – и не только в зону боевых действий. Первые случаи среди мирного населения Франции, Германии, Великобритании и Бельгии были зафиксированы уже в апреле 1918 года. Вирус распространялся среди всех слоев гражданского общества стран Западной Европы и шаг за шагом охватил весь мир. Как минимум 500—550 миллионов человек заразились этой опасной болезнью в течение 1918—1920 годов.
В Европе болезнь назвали "испанкой". Почему? Цензура в государствах — участниках Первой мировой войны не позволяла обнародования никаких сообщений о ситуации с эпидемией гриппа. Его как бы и не было. Хотя всем было известно и о болезни, и о достаточно высокой смертности от нее. Даже президент США Вудро Вильсон ни разу не обмолвился и словом об опасном вирусе: хотя сам переболел, но благополучно выжил.
На начальном этапе пандемии больше всего пострадали воюющие государства – Германия, Франция, Великобритания, США и Австро-Венгрия, в меньшей степени – царская Россия. Испания, где также бурлила эпидемия (до восьми миллионов граждан государства заболели, почти треть населения!) соблюдала суровый нейтралитет. И именно там газеты постоянно сообщали об этой болезни и ее течении, а также о методах борьбы с ней. Кстати, даже король Испании Альфонсо XIII заболел "свиным гриппом". Возможно, поэтому несколько газет (в Великобритании и США) с легкостью подхватили слово "испанка", и оно постепенно закрепилось во всем мире.
Среди самых известных жертв "испанки": немецкий философ Макс Вебер, украинская актриса немого кино Вера Холодная (Левченко), французский драматург Эдмон Ростан и французский поэт польского происхождения Гийом Аполлинер (Вонж-Костровицкий), бывший президент Бразилии (1902—1902) Франсишку ди Паула Родригеш Алвеш и австрийско-чешский художник Эгон Шиле…
Смертность по всему миру достигла своего пика в конце 1918 года; еще одна мощная волна была и в конце 1919-го. Только в Британской Индии умерло от болезни от 12 до 17 миллионов человек. В Нидерландской Индии (Индонезии) умерло 5% населения – 1,5 млн человек из 30 млн. Очень высокой была смертность в Иране, где по разным оценкам умерло от 900 тысяч человек до почти 2,5 млн (8—22% всего населения).
Больше всего от пандемии страдали молодые люди (до 35 лет) и беременные. Это происходило из-за так называемого "цитокинового шторма" – реакции иммунной системы, которая не несет защитной функции, а на самом деле активирует неконтролируемое количество защитных клеток, что приводит к разрушению организма. И это касается часто практически здоровых людей (высвобождение цитокинов было одной из возможных причин смерти не только от "испанки", но в нашей истории — от COVID-19).
На необозримых просторах бывшей Российской империи также было немало больных "испанкой". Пик заболеваемости в Украине и центральных губерниях России был зафиксирован в последние месяцы Первой мировой войны, как и в кайзеровской Германии.
Именно немецкие солдаты и офицеры, а также спасавшиеся от большевистского террора сотни тысяч мигрантов из России, стали разносчиками новых волн "испанки" в крупных городах: Киеве, Одессе, Харькове и Екатеринославе (Днепр). Более всего пострадали от эпидемии "испанки" прифронтовые губернии. Однако тяжелее всего была ситуация с эпидемией тифа, холеры и оспы.
Гражданская война между белыми и красными в России и Украине, а также борьба красных с национально-освободительными движениями (а следовательно, перемещение крупных военных подразделений, большое количество дезертиров) повлекла за собой новые вспышки "испанки" в 1919—1920 годах.
Все неизменные "прелести" военного времени: антисанитария, плохое питание, большое скопление людей в военных лагерях и лагерях военнопленных и беженцев только усугубляли ситуацию. А значит, практически делали невозможным борьбу с эпидемией.
Эта болезнь "во время последних месяцев Первой мировой войны опустошила Германию, где грипп даже не подлежал обязательной регистрации, парализовала деятельность крупных городов, помешала поставкам и передвижению войск. Во время трех страшных пиков – в июле 1918 г., в октябре 1918 г. и феврале 1919 г. – грипп погубил миллионы европейцев, став причиной смерти, наверное, где-то 40 миллионов человек во всем мире…
"Испанка" убила больше европейцев, чем война… Европа стала объектом широких акций внешней помощи. Международный Красный Крест и Американская служба помощи столкнулись, особенно в Восточной Европе, с беспрецедентно трудной задачей" (Норман Дэвис. "История. Европа").
Относительно количества погибших от "испанки": исследователи из разных стран говорят о многих миллионах жертв. Однако даже минимальная цифра – 17 миллионов человек по всему миру – впечатляет. Во время Первой мировой войны, продолжавшейся более четырех лет, официально погибло чуть менее восьми миллионов военных и 7,7 миллиона гражданских лиц; пропали без вести 7,6 миллиона человек. В 2005 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала свою оценку жертв пандемии — от 40 до 50 миллионов.
Уроки "испанки"
Это на самом деле была одна из самых смертоносных пандемий в мировой истории. Главный урок "испанки": самая высокая смертность регистрировалась в зонах боевых действий и прифронтовой зоне, а также в бедных странах, где практически отсутствовала система здравоохранения и правительства пренебрегали с введением карантинных ограничений.
И главное: правительства стран — участниц Первой мировой войны (а это крупнейшие государства Европы с огромными колониями в Африке и Азии, а также США), подвергая в милитаристском угаре жестокой цензуре сообщения об эпидемии, сделали плохой "подарок" своим гражданам. Отсутствие информации и предрассудки приводили к нежеланию принимать необходимые меры безопасности. То же правительство США скрывало правду и об эпидемии, и о количестве умерших, что привело к смерти почти 700 тысяч американцев.
Когда шокирующие цифры стали реальностью, а Первая мировая война подходила к концу, правительство государства начало вводить карантинные ограничения. Однако в некоторых штатах этим шагам было оказано сопротивление на уровне губернаторов и местных парламентов. Яркий пример: отказ упразднять грандиозный парад 28 сентября 1918 года в Филадельфии, где этнические меньшинства неанглийского происхождения, в основном католики, были в большинстве (немцы, ирландцы, итальянцы, поляки) — более двух третей населения.
В начале XXI века мало что изменилось, так как движение антиваксеров во время пандемии коронавируса имело многомиллионную, агрессивную армию сторонников. У которых был абсолютно свободный доступ как к СМИ, так и соцсетям. Действия правительств разных стран мира также часто были не адекватными сложившейся ситуации. Возникали проблемы с правильной клинической идентификацией болезни, как и во время эпидемии "испанки".