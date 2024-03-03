От Стамбула до Берлина: как 150 лет назад Европа умерила аппетиты Российской империи

Империя Романовых не считалась с потерями в попытке захватить Константинополь

Подписанием 3 марта 1878 года в городке Сан-Стефано под Константинополем (ныне – район Бакиркёй Стамбула) предварительного мирного договора завершилась кровопролитная Русско-турецкая война. Она длилась почти 10 месяцев с большими потерями с обеих сторон.

На стороне россиян сражались сербы, черногорцы, болгары и румыны. На стороне османов – дагестанские, чеченские и абхазские повстанцы и польский легион.

Эта война кардинально перекроила карту Южной и Восточной Европы, привела к образованию ряда новых независимых государств и дала повод для дальнейших территориальных претензий и вооруженных конфликтов между ними.

Геноцид христиан в Османской империи как повод для войны

Подъем национально-освободительного движения на Балканах в последней трети XIX века, где христианское население подвергалось жестоким репрессиям со стороны турок-османов, вызвало серию восстаний: на острове Крит, в Боснии, Герцеговине и Болгарии. В 1876 году в парламентской газете Le Moniteur французский писатель Виктор Гюго писал об ужасах геноцида в Болгарии: "Необходимо привлечь внимание европейских правительств к одному факту, который правительства даже не замечают… Подвергнут истреблению целый народ. Где? В Европе… Будет ли положен конец мучениям этого маленького героического народа".

Убийства мирных жителей в Болгарии, где погибли по меньшей мере 20 тысяч человек, поражение сербов в войне с османами дали России повод в 1877 году прямо вмешаться в ситуацию. Тем более что после позорного поражения в Крымской войне 1853—1856 годов душу российской элиты бередила незаживающая рана, и она желала реванша за унижение. Сияние Святой Софии в Константинополе, превращенной в мечеть, тоже не давало спать спокойно уже не одному поколению российских империалистов. Вспомним и "Греческий проект" немки, царицы Екатерины II, которая уже готовила корону Византийской империи для своего любимого внука Константина Павловича.

Во время русско-турецкой войны (1877–1878) армия империи Романовых, несмотря на значительные потери, захватила большую часть европейских провинций Османской империи. Однако судьба ее столицы, Стамбула-Константинополя, не осталась без внимания других европейских государств. Великобритания и Франция наконец-то увидели, что их интересы в регионе из-за роста могущества Российской империи оказались под угрозой. Они отправили свой флот в Эгейское море, Дарданеллы и Босфор, чтобы недвусмысленно продемонстрировать свое присутствие в этом регионе и остановить триумфаторов войны.

Австро-Венгрию успехи российских войск тоже насторожили. Еще бы, Габсбурги считали себя обманутыми, потому что с 1876 года имели тайный договор с Романовыми о распределении сфер влияния на Балканах. В обмен на оккупацию австрийцами Боснии и Герцеговины россияне получили право на возвращение Южной Бессарабии. Однако события разворачивались стремительно, и реальной помощи от гипотетических союзников османское правительство так и не получило. Россия в сложившейся ситуации диктовала условия, ее дипломаты быстро подготовили четкие условия мирного договора. Османская империя оказалась на грани краха – вражеская армия стояла у стен столицы – и поэтому должна была быстро ответить на максимальные требования Российской.

Въезд главнокомандующего российской армией великого князя Николая Николаевича в Сан-Стефано для заключения мира

Разделяй и властвуй

Со стороны победителей договор подписали бывший посол в Константинополе Николай Игнатьев и руководитель дипломатического ведомства российской Балканской армии Александр Нелидов. Глава МИД Мехмед Савфет-паша и дипломат Садулла-паша подписали мир от имени Османской империи.

Подписание Сан-Стефанского договора. Рисунок неизвестного автора

Сан-Стефанский мир зафиксировал независимость Сербии, Черногории и Румынии. Территории этих стран расширялись. Однако Румыния фактически обменивала утраченную Южную Бессарабию (отошла к России, которой эта территория принадлежала до Крымской войны) на вдвое большую по площади Добруджу – с выходом к Черному морю. Болгария должна была быть расширена за счет земель вокруг османской провинции Эдирне и македонской сельской местности вплоть до Эгейского моря, которая была частью провинций Салоники, Монастырь и Призрен.

Огромный и стратегически важный город Салоники и Афон – святое место для православных – оставались во владении османов. Турция обязывалась выплачивать 1,410 млрд рублей контрибуции, однако большая часть ее (1,1 млрд рублей) погашалась путем территориальных уступок. Кроме Южной Бессарабии, Россия получала дельту Дуная и черноморский остров Змеиный в Европе, а также османские провинции Карс, Батум, Ардаган и крепость Баязет.

Огромное по площади вновь созданное Болгарское государство должно было находиться под оккупацией российских войск в течение двух лет, а затем получить статус автономного княжества в составе Османской империи – с широкими правами. Турецкие войска покидали территорию автономии, однако княжество должно было платить Стамбулу дань.

Турция также обязывалась предоставить внутреннюю автономию острову Крит, Фессалии и Албании. А также провести реформы в восточных и южных провинциях Анатолии, где проживало значительное армянское национальное меньшинство, страдающее от постоянных этнических чисток и погромов.

Карта Балкан по протоколам Сан-Стефанского мира. Автор – полковник Генштаба РИА Николай Нечаев

Подписание мира в Сан-Стефано обострило разногласия между Санкт-Петербургом и столицами крупнейших европейских государств. После поражения в Крымской войне, уже во время правления царя Александра II, в России был проведен целый ряд реформ, и среди них военная.

Аппетит у россиян, которые всю историю просто не видят своей эволюции без "собирания земель", приходит во время захвата новых земель. Во второй половине XIX века имперский флаг был установлен над большей частью Средней Азии, продолжалась экспансия на Дальнем Востоке, встретившая сопротивление Китая. Поэтому, кроме "защиты христиан и славян" от реального (это признавали и западноевропейские государства) османского террора, Российская империя имела и другие причины вмешаться в ситуацию.

Александр II продолжал экспансионистскую политику, желая ослабить влияние на Балканах самой могущественной державы мощи того времени – Британской империи. Важную роль в победе россиян сыграли и внутренние проблемы в Османской империи: экономический кризис, зависимость от западных кредитов, во многих провинциях бушевали голод и эпидемии. А в Стамбуле перед началом войны кипели страсти: за один только 1876 год произошли два дворцовых переворота и к власти пришел Абдул-Хамид II Кровавый.

Немецкий социал-демократ Вильгельм Либкнехт во время дискуссии в имперском рейхстаге по поводу "восточного вопроса" сказал: "Политики и правительство нужны нам для того, чтобы они обеспечивали народам порядок и свободу, сохранили мир… Вместо этого все было пущено на самотек, и сложная ситуация еще больше осложнилась и привела к наихудшей из катастроф, которую можно себе представить. Неужели вы думаете, что Россия предоставит народам, якобы получившим освобождение, какие-либо политические или экономические выгоды?"

Триумф российской дипломатии был недолгим…

Уже 13 июня 1878 года начался Берлинский конгресс, который должен был пересмотреть слишком оптимистичные для Санкт-Петербурга условия Сан-Стефанского мира, удовлетворив требования Великобритании и Австро-Венгрии. Российские дипломаты надеялись на поддержку Германской империи, однако просчитались. На конгрессе председательствовал канцлер Германии Отто фон Бисмарк, которого называли "частным маклером" за попытку унять страсти и не дать ни одной из сторон переговоров крупных преференций.

"…Многими особенностями своей работы Берлинский конгресс наглядно показывал самые циничные аспекты европейского "поигрывания мускулами". Ни один из балканских народов не был по-настоящему представлен, ни один не был трактован с уважением: Босния и Герцеговина отданы под австрийскую оккупацию, Болгария разделена на две части и отрезана от Эгейского моря. Сербии, Черногории и Румынии, свысока подтвердив их независимость, не даны территории, которые, по мнению этих стран, были важнейшими для них" (Норман Дэвис, "История. Европа").

Через месяц, 13 июля 1878 года, в Берлине подписали трактат из 64 статей, существенно уменьшивших аппетиты как Российской империи, так и балканских государств.

Россия так и не получила доступа к Босфору и Дарданеллам. Отношения с оккупированной, но существенно уменьшенной Болгарией были достаточно сложными, постепенно германофилы сумели победить русофилов, на долгие годы определив внешнюю политику государства. В будущем София, мечтавшая о "Великой Болгарии", добьется успеха в Первой Балканской войне (1912—1913), вместе с Сербией, Черногорией и Грецией разгромив ослабленную Османскую империю.

Изменения, произошедшие на карте государств Балканского полуострова после Берлинского конгресса

Османы потеряют практически все территории в Европе, сохранив лишь малый клочок рядом со столицей – Стамбулом. Далее, уже через месяц после завершения Первой Балканской войны Болгария, которая считала себя главным победителем (получила огромные территории, почти как и после Сан-Стефанского мира), перессорится со всеми соседями. К последним присоединится Османская империя, и Болгария потерпит поражение в скоротечной Второй Балканской войне в конце июля 1913 года.

Канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк был прав: "Если начнется в Европе война, то только из-за какой-то ерунды на Балканах".

Вслед за убийством 28 июня 1914 года в Сараево наследника престола Габсбургов, эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги Софии Хотек, не заставил себя ждать ряд страшных, разрушительных событий. Маховик Истории начал отсчет серии мировых конфликтов, ставших "фирменным знаком" XX века. А теперь, после начала широкомасштабной войны России против Украины, и XXI века.