(Не)известные Круты: героизм защитников Украины на фоне поражения властей

Пока лидеры УНР игрались в социальную демократию, большевики обращали на свою сторону широкие массы селян

Во время наступления большевистских войск на Киев в последние дни января 1918 года вблизи железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между отрядом юнкеров из военного училища, киевских студентов и гимназистов, которых атаковали превосходящие силы российских красногвардейцев и балтийских моряков.

Число погибших украинцев и красных россиян, а также похороненных на Аскольдовой могиле защитников станции постоянно меняется. В советское время тему Крут строго запрещали. Надежной и проверенной в архивах информации и сегодня собрано мало, история боя окутана легендами и мифами (например, о 300 погибших украинцах и сравнении боя с греческими Фермопилами). Так что и наша статья не является истиной в последней инстанции.

Буквально за неделю до этого боя Центральная Рада начала обсуждение IV Универсала, провозгласившего Украинскую Народную Республику "самостоятельным, ни от кого не зависимым, свободным, суверенным государством украинского народа". Украинские власти почти 50 дней вымучивали этот документ после того, как власть в Петрограде захватили большевики. На территории бывшей Российской империи полным ходом шла Гражданская война…

Провозглашение на Софиевской площади в Киеве IV Универсала Украинской Центральной Рады. 24 января 1918 года (принят 22 января)

Некоторые историки отмечают сложное военно-политическое положение новосозданного государства и ошибки командования. И что это помешало воплотить положения IV Универсала. На самом же деле главными факторами поражения первого этапа Украинской революции 1917—1921 годов были как вопиющий непрофессионализм политиков из социалистического правительства УНР, так и незрелость украинской селянской массы, которая больше верила лживым прокламациям большевиков.

Более 100 лет назад в Киеве широкие массы оставались чуждыми идее национального возрождения. Украинский историк в диаспоре Исидор Нагаевский писал: "Революция 1917 г. застала Надднепрянщину искалеченной духовно, культурно, национально… Только крестьянская масса оставалась украинской, а все остальные слои были денационализированы… большинство населения украинских городов — это был пришлый, чуждый нам элемент".

Практически все лидеры Центральной Рады, а затем УНР до самого принятия IV Универсала продолжали верить в незыблемость федеративных связей с Россией, в "братство народов". Молодые романтики из социалистического правительства прикрывались седой бородой выдающегося историка, но совершенно никудышного политика Михаила Грушевского. В последнем, "независимом" IV Универсале они решили поиграть в социальную демократию, объявив о выборах в "народные советы", подтвердили закон о передаче земли крестьянам без выкупа. Но российские большевики всегда были на шаг впереди.

"Природа любит экономию: когда Украина устами своих революционных лидеров хотела делать то же, что и Россия, то оказалось, что публика предпочитает оригинал, а не плохой плагиат", — писал мыслитель, теоретик украинского национализма Дмитрий Донцов.

И главное: лидеры УНР своими же руками зимой 1917—1918 годов уничтожали армию, намереваясь заменить ее милицией. Полковник Виктор Павленко, который организовывал гвардию УНР, был вынужден уволиться, получив в конце 1917 года такой ответ в Военном секретариате: "Армия была до сих пор и будет в дальнейшем орудием господствующих классов".

Все сформированные части демобилизовали. Крестьяне, которые составляли большинство военных, уехали делить десятины. А еще летом 1917 года под рукой Центральной Рады на Юго-Западном фронте Первой мировой войны были сотни тысяч штыков. В то время боевые части стремительно "украинизировались". Зимой расформировали 1-й Украинский корпус (40 тысяч вышколенных, хорошо вооруженных воинов), которым командовал будущий гетман Павел Скоропадский.

Все это "разоружение" происходило во времена тотальной Великой войны в Европе, когда дело решали не переговоры с историческим врагом и дебаты под куполом Педагогического музея (ныне Киевский городской дом учителя), а пушки, пулеметы и воля к сопротивлению. И в это судьбоносное время правительство Советской России начало открытую агрессию против УНР.

"В начале января 1918 года большевистские войска из России вошли в Украину и двинулись на Киев под флагом виртуального государства, провозглашенного в Харькове, который в конечном счете станет столицей Советской Украины", — пишет Сергей Плохий в книге "Врата Европы".

В Киев рвались три большевистские армейские группы под командованием левого эсера, подполковника Михаила Муравьева. Шаг за шагом красные захватывали города на Левобережье. Армейские подразделения УНР рассыпались под ударами большевиков или же переходили на их сторону.

После потери 20 января 1918 года Полтавы военное командование УНР считало, что главный удар следует ожидать с этого направления. Железнодорожные пути были повреждены воинами Гайдамацкого коша Слободской Украины во главе с Симоном Петлюрой. Однако красные решили изменить направление главного удара и перебросили войска под Бахмач. Оттуда через Нежин и Бровары был прямой путь на Киев.

Общее количество украинского войска на этом отрезке фронта не превышало 700 штыков (до 450 юнкеров, до 130 студентов и гимназистов и 80 местных добровольцев — "свободных казаков") под командованием сотника Аверкия Гончаренко. На их вооружении было 16 пулеметов, бронепоезд и железнодорожная платформа с пушкой и пулеметом.

Аверкий Гончаренко во время службы в Российской императорской армии

Во Вспомогательном Студенческом курене были студенты-добровольцы из Украинского народного университета, Киевского университета им. святого Владимира и ученики старших классов Кирилло-Мефодиевской гимназии, слушатели фельдшерской школы (большинство из них не имели боевого опыта и даже военной подготовки, как юнкеры).

29 января украинские бойцы заняли оборону по обе стороны железной дороги вблизи станции Круты между Бахмачем и Нежином и более шести часов сдерживали атаки отрядов петроградских, московских красногвардейцев и балтийских матросов (около 5600 штыков); однако россияне сначала бросили в бой чуть более 1000 человек.

Схема боя под Крутами, выполненная сотником Сергеем Горячко, 1930-е годы

Позиции украинцев были хорошо обустроены – с обеих сторон железнодорожной насыпи в импровизированных шанцах; вдоль пути с бронепоезда и боевой платформы они отражали атаки красных. Студенты оказались на крайнем левом (северном) направлении, чуть дальше от эпицентра боя.

Днем к большевикам подошло подкрепление – 1-й Петроградский красногвардейский отряд и второй бронепоезд. Преимущество россиян стало абсолютным, а до того стало известно, что нежинский курень имени Тараса Шевченко заявил о переходе на сторону большевиков, не желая вести "братоубийственную войну с великорусским пролетариатом".

Нежин находился позади Крут, так что путь к отступлению был бы перекрыт. Гончаренко отдал приказ отходить к эшелону. Около 17 часов, уже в сумерках собрались все подразделения. Выяснилось, что отсутствует однин взвод. Скорее всего, студенты (36 человек) не получили приказа об отступлении. Они попали в плен на станции, которую уже захватил враг.

Один из командиров большевистских подразделений Петр Егоров приказал расстрелять 27 из 36 студентов и гимназистов. Общие потери украинцев во время боя под Крутами составили около 100—120 человек; о потерях россиян точно неизвестно, хотя в интернете гуляет цифра в 300 человек.

Бой под Крутами. Художник Леонид Перфецкий

Во время отступления от Крут отряд Гончаренко уже под станцией Бобрик объединился с частью Гайдамацкого коша Петлюры, который задержался в пути из-за забастовки железнодорожников (сочувствовавших большевикам) и не успел помочь крутянам. Войска возвращались в Киев, потому что именно 29 января в столице разразился мятеж противников Центральной Рады, который впоследствии получил название Январское восстание.

Верные правительству УНР военные части 4 февраля сломили сопротивление большевиков с завода "Арсенал" и красногвардейцев, поднявших восстание в нескольких районах Киева. Многие украинизированные части занимали нейтральную позицию. О невмешательстве заявили чешские (50 тысяч штыков!), польские и сербские части, которые дислоцировались в городе и его окрестностях.

После тяжелых боев и пушечных обстрелов 8 февраля столицу оккупировали красные. Часть защитников Киева, деморализованных поражениями и политикой правительства УНР, тоже заявили о невмешательстве или перешли на сторону большевиков. Красногвардейцы начали настоящую охоту на украинцев и российских офицеров, во время восстания придерживавшихся нейтралитета.

Еще 4 февраля Михаил Муравьев отдал приказ о "беспощадном уничтожении всех офицеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции". Среди врагов революции были пленные воины-украинцы, представители власти с выданными УНР удостоверениями, рядовые горожане, священники (среди них митрополит Киевский и Галицкий Владимир, расстрелянный у стен Лавры). За несколько дней кровавой вакханалии погибли тысячи человек.

Правительство УНР поспешно эвакуировалось в Житомир, однако часть чиновников остались в Киеве и тоже стали жертвами красного террора. 9 февраля в Бресте (Брест-Литовске) был подписан мир между УНР, кайзеровской Германией и императорской Австро-Венгрией. Советские войска покидали украинские земли, но вместе с правительством УНР в Киев пришли немецкие и австро-венгерские войска.

После освобождения Украины от большевиков, 19 марта, в Киеве состоялись торжественные похороны на Аскольдовой горе 28 павших в бою под Крутами. Торжественную речь произнес Михаил Грушевский…

Похороны героев Крут 19 марта 1918 года. Бывший Бибиковский бульвар (сейчас Тараса Шевченко) в Киеве. Указанная дата внизу ошибочна

Реальной независимости Украина не имела, поэтому 29 апреля 1918 года немцы распустили социалистическую Центральную Раду и привели к власти генерала, консерватора Павла Скоропадского, которого объявили гетманом Украины. Но это уже другая история.

Украинский общественно-политический деятель, историк литературы Сергей Ефремов дал такую характеристику правительству УНР (первой, недолгой, каденции до переворота 29 апреля): "Пока здесь, в Киеве, в центре, шустрые и яркие люди делали политические и партийные карьеры и радовались часто проблематичным, потому что только на бумаге, достижениям — там, на местах, в селах, все понемногу ускользнуло из наших рук; там пошло разрушение всего экономического и культурного достояния; там начал верх брать большевизм, такой заманчивый как на примитивную психику темных людей".

Уроки Крут до сих пор остаются актуальными. Ведь защитники станции сознательно без ненужной риторики защищали украинскую государственность. И главное – верили в эту идею.

В 2006 году на станции Круты открыли мемориал памяти павших. А в 2012 году на Аскольдовой могиле в Киеве, где похоронены защитники Украины, был установлен каменный крест.

*В последние годы историки-исследователи Михаил Ковальчук и Виталий Скальский доказали, что бой под Крутами на самом деле состоялся не 29-го, а 30 января.