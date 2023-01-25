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С днем Татьяны 2025! Красивые поздравления в открытках, стихах и прозе

Автор
Татьяна Кармазина ,
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Автор
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Поздравления с Татьяниным днем 12 января
Поздравления с Татьяниным днем 12 января. Фото Телеграф

"Телеграф" приготовил красивые поздравления с днем ангела Татьяны 12 января

В воскресенье, 12 января, по новоюлианскому календарю отмечается светлый зимний праздник — Татьянин день 2025, посвященный святой мученице Татиане Римской, девушке, отдавшую жизнь за веру во Христа. А это значит, что все женщины, которым родители подарили прекрасное имя Татьяна, отмечают сегодня свои именины.

Тани — энергичные, уверенные в себе и целеустремленные девушки. Они отличаются умением сохранять ясность ума в любых обстоятельствах, стойкостью к чужому влиянию и способностью находить выход даже из самых сложных ситуаций.

"Телеграф" поздравляет всех девушек, которых зовут прекрасным именем Татьяна. Также мы подготовили красивые поздравительные картинки, открытки, стихи и прозу, которыми можно поздравить всех ваших знакомых Танюш.

Поздравления с Татьяниным днем 2025: картинки и открытки

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Короткие поздравления с Татьяниным днем 2025 в стихах и прозе

Милую, очаровательную и замечательную женщину поздравляю с Днём Татьяны. Желаю доброго здоровья, прекрасного настроения, весёлых затей, искренней любви, несокрушимого счастья, огромной радости, блестящих побед и несомненной удачи.

В Татьянин день тебе, красотка,

Пускай реально повезет:

Пусть будет легкою походка,

Сумей в любви сорвать джекпот,

Живи и жизнью наслаждайся,

Умей дружить, умей прощать,

И никогда не ошибайся,

Чтоб неудач совсем не знать.

Сердечно поздравляю с прекрасным Днем Татьяны! Желаю тебе неиссякаемого счастья, чистой и искренней любви. Пусть любые начинания сопровождает успех, а результаты всегда превосходят ожидания. Чудесного праздника и отличного настроения!

С Днем Татьяны поздравляю!

От души тебе желаю

Не грустить и не болеть

С каждым днем лишь хорошеть!

Поздравляю с Татьяниным днем! Пусть святая Татиана покровительствует тебе во всех начинаниях. И пусть твои достижения и успехи в учебе станут первыми уверенными шагами к успешной карьере и благополучной жизни. Желаю веселого и яркого праздника!

Таня, Танечка, Танюша,

Поздравляю я тебя.

Будет пусть красивой, яркой

И счастливой жизнь твоя.

С Днем Татьяны! Желаю вечного очарования, верной любви и огромной удачи, а также крепкого, как морозы января, здоровья, неземного женского счастья и постоянных добрых чудес. Будь желанна, неотразима и великолепна.

В Татьянин день тебе желаю:

Пусть твой огонь не угасает,

Ангел-хранитель охраняет,

От горя, бед оберегает.

Дорогая Татьяна! Поздравляю с именинами и желаю, чтобы жизнь искрилась, как снег на солнце, рядом всегда были верные друзья и любимые люди. Пусть на улице совсем не лето, но я хочу, чтобы на душе у тебя всегда было тепло и хорошо. Желаю здоровья, счастья и немного легкомыслия в этот замечательный праздник.

В Татьянин денек от души веселись,

Пусть станет поистине сказочной жизнь.

Будь круче, смелей, и успех озорной

Подружится точно сегодня с тобой!

Поздравляю С Днём Ангела, Татьяна! Пусть мир обогащает тебя новыми эмоциями, красками и дарит только вдохновение для покорения новых вершин. Оставайся такой же нежной, женственной, красивой, немного ранимой, чувственной и только собой!

Ранее мы писали, что на выходных в Украине ожидается существенное изменение погоды. "Телеграф" рассказывал, что ожидать от зимы 12 января в Татьянин день.

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