Платил "Путину" выкуп за невесту и жил в машине: невероятная история финна, приехавшего в Украину искать любовь

Украинские журналисты посетил житель Финляндии, который очень хотел жениться на "дочке" Путина и платил "российскому диктатору" за выкуп

Европейские мошенники развернули масштабную операцию, выдавая себя родственниками хозяина Кремля Владимира Путина. Их жертвами уже стали журналисты немецкого издания Bild, которые вели диалоги с якобы внебрачной дочерью главы РФ.

В редакцию наших коллег из OBOZ.UA пришел необычный гость из Финляндии, который самостоятельно приехал на собственном авто со странной просьбой. Мужчина искал помощи в разглашении своей истории любви с фейковой Луизой Розовой.

Кто такая Луиза Розова и что о ней известно

Дочь Путина Луиза Розова

Настоящая Елизавета Кривоногих родилась в 2003 году в Санкт-Петербурге и взяла псевдоним Луиза Розова. Девушка занимается диджеингом, модельным бизнесом и кураторством артпроектов. Российские медиа регулярно подозревали ее в родстве с главой России.

Матерью Елизаветы считают Светлану Кривоногих, которая якобы имела отношения с главой РФ. После рождения ребенка женщина неожиданно разбогатела и стала миллиардершей. Сейчас ее место жительства остается тайной.

До 2022 года Луиза открыто демонстрировала свое состояние и не отрицала слухи об отцовстве главы РФ. Полномасштабное вторжение России в Украину изменило поведение аккаунта девушки кардинально.

Причина исчезновения из публичного пространства

9 марта 2022 года в Instagram-аккаунте, приписываемом внебрачной дочери главы Кремля, появился антивоенный призыв. Сообщение заканчивалось риторическим вопросом: "Станет ли человек, столь безумный, чтобы буквально объявить войну всему миру, отказываться от своих решений из-за каких-то родительских чувств?"

Скриншот с инстаграмм-аккаунта @luizaroz

После этой публикации профиль девушки заморозили на три года. Только недавно выяснилось, что Розова работает менеджером художественной ассоциации L’association в Париже и ведет закрытый образ жизни.

Скриншот с инстаграмм-аккаунта @luizaroz

Фотографии из инстаграмм-аккаунта @luizaroz

Раскрытие обмана

В начале августа 2025 года немецкая Bild опубликовала сенсационный материал о том, что Луиза осуждает войну и считает, что отец сломал ей жизнь. Информацию якобы получили из ее закрытого Telegram-канала. Одновременно ожил Instagram-профиль с новыми фотографиями девушки, очень похожей на Путина.

Фото Луизы Розовой

На странице появились жалобы на "безумие вокруг" и просьбу не беспокоить политическими вопросами: "Я не имею никакого отношения к политике. Я не имею никакого отношения к ситуации в мире. Я ничего не буду комментировать из того, что мне пишут сейчас". Редакция Bild впоследствии удалила новость, объяснив это тем, что аккаунт, скорее всего, фейковый.

Скриншот OBOZ.UA с инстаграмм-страницы Луизы Розовой

Однако 6 августа ситуация окончательно прояснилась. Все предыдущие посты исчезли со страницы, а вместо них появилось фото с лицом главы РФ и заявлением: "Я хочу, чтобы все знали, что этот аккаунт фейковый. Я никогда не выступал против войны, я обожаю Россию и ее правительство. Со мной никогда не было связано никаких телеграмм-каналов, а человек, который стоит за этим, на фото".

Скриншот OBOZ.UA со страницы Луизы Розовой

Скриншот OBOZ.UA

Причем здесь украинские журналисты

За две недели до публикации немецких коллег в офис OBOZ.UA посетил необычный посетитель. Гражданин Финляндии представился как Юрки Л. (Jyrki L.) 1975 года рождения и обратился к медийщикам с удивительно странным вопросом.

Юрки Л — фото OBOZ.UA

Финн хотел разместить на сайте OBOZ.UA историю о своем "романе" с дочерью главы Кремля. По его словам, любовная переписка с Луизой Розовой началась примерно год назад. Девушка якобы попала ему на глаза в интернете и охотно отвечала взаимностью на чувства довольно таки старшего мужчины.

Едва не дошло до свадьбы

Общение дошло до обсуждения предстоящей свадьбы, но помехой якобы стал глава РФ. Он якобы наказал дочь штрафом за публикацию фотографий в блоге. Финансовые санкции и домашний арест, по словам финна, являются обычной практикой в семье главы России.

Что нашли в телефоне Юрки журналисты OBOZ.UA

Кто-то от имени хозяина Кремля заявил, что не позволит дочери жениться и уехать из России, пока штраф не будет уплачен. Гость рассказал, что написал письмо на электронную почту российскому лидеру и получил ответ с требованием выкупа. В истории финна фигурировали разные суммы — от 10 до 500 тысяч евро.

Переписка с "дочкой" Путина — фото OBOZ.UA

Таких средств у потенциального жениха не было. На момент разговора Юрий уже якобы перевел на неизвестный счет 2 тысячи евро, но этого оказалось недостаточно.

Ответ от "Путина" — фото OBOZ.UA

Как он искал дочь Путина в России

Поняв, что денег не будет, фейковая Луиза начала холодно отвечать своему "любимому". В переписке, к которой получили доступ журналисты OBOZ.UA, мошенники требовали заплатить и угрожали прекратить общение до полной уплаты суммы.

Ища выход из ситуации, мужчина поехал в Москву и Санкт-Петербург. Судя по его комментариям на странице Луизы, он искал интернет-невесту в городах России. Фото на память он оставил в своем блоге. Однако поездка в РФ не принесла желаемых результатов.

Финн опубликовал фото из Москвы — скриншот OBOZ.UA

В конце концов, Юрки решил искать помощь в Украине. Натолкнувшись на статью OBOZ.UA в интернете, финн приехал в редакцию на собственном автомобиле с просьбой об огласке.

Переписка — скриншот OBOZ.UA

Не простой мужчина

В разговоре с журналистами европеец сообщил, что живет на выплату по безработице в сумме около 600 евро. Интересно, что он 70 раз пересекал российскую границу. Свои поездки мужчина объяснял дешевыми продуктами в российских магазинах. Однако известно, что он ездил на гораздо большее расстояние, чем пограничные с Финляндией.

Промониторив финские медиа, журналисты обнаружили упоминания об уголовном деле. Как выяснилось, Юрки был осужден и отбывал наказание по обвинению в педофилии. "Окружной суд Эспоо приговорил Л. к двум годам и семи месяцам заключения за сексуальное насилие над детьми при отягчающих обстоятельствах, попытку сексуального насилия над детьми при отягчающих обстоятельствах и сексуальное насилие над детьми. Он был немедленно заключен. Господин Л., известный по телепрограмме "Невеста фермера", сексуально развращал девушек в возрасте 13-15 лет, с которыми знакомился на интернет-сервисе", — писали финские коллеги из ILTA SANOMAT.

Юрки Л. обвинен в педофилии – скриншот OBOZ.UA с сайта ILTA SANOMAT.

Этот факт европеец не опроверг в разговоре с OBOZ.UA, но придумал оправдание.

Это было давно отмахнулся Юрки Л.

Но на самом деле мужчина не только искал фейковую дочь Путина в России, но постоянно оставлял комментарии под ее постами и просил о встрече. Его поведение можно называть сталкингом или преследованием.

Комментарии под фото Розовой — скриншот OBOZ.UA

Комментарии под фото Розовой — скриншот OBOZ.UA

Что нашли в вещах финна

Незнакомец привез пять мобильных телефонов. Часть из них была отключена, а к другим с разрешения финна журналисты получили доступ. В соцсетях Юрки нашлись переписки с финским абонентом (код +358). Переписка велась на финском и русском языках через переводчик. В разговорах фигурировала не только ложная дочь Путина, но и ее мать — Светлана.

В смартфонах мужчины журналисты обнаружили подозрительные фото, которые могли бы насторожить. Поэтому было принято решение обратиться в полицию, чтобы выяснить, почему на самом деле мужчина приехал в Украину.

Юрки показывает переписку журналистам OBOZ.UA

Из фото автомобиля внутри можно заключить, что он жил в нем. В салоне была вода, одежда, средства гигиены и т.д. Мужчина в разговоре вел себя спокойно и заявлял, что у него нет психологических или ментальных заболеваний.

Машина Юрки Л — фото OBOZ.UA

Чем закончилась история

Скорее всего, Юрки пострадал от действий мошенников, выдававших себя за родственников Путина. Однако в разговоре с журналистами мужчина сказал, что уверен, что это не так. Известно, что после беседы правоохранители отпустили финна, потому что не обнаружили никаких нарушений украинских законов.

Обращение Юрки Л. к журналистам OBOZ.UA

Где сейчас находится мужчина, и до сих пор ли он ищет "дочь Путина", неизвестно. В последнем сообщении он просил журналистов осветить его историю.

