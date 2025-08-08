Платив "Путіну" викуп за наречену і жив у машині: неймовірна історія фіна, який приїхав в Україну шукати кохання

До українських журналістів завітав житель Фінляндії, який дуже хотів одружитись з "дочкою" Путіна і платив "російському диктатору" за викуп

Європейські шахраї розгорнули масштабну операцію, видаючи себе за родичів хазяїна Кремля Володимира Путіна. Їхніми жертвами вже стали журналісти німецького видання Bild, які вели діалоги з нібито позашлюбною донькою глави РФ.

До редакції наших колег з OBOZ.UA завітав незвичайний гість з Фінляндії, який самотужки приїхав на власному авто з дивним проханням. Чоловік шукав допомоги у розголошенні своєї історії кохання з удаваною Луїзою Розовою.

Хто така Луїза Розова і що про неї відомо

Дочка Путіна Луїза Розова

Справжня Єлизавета Кривоногих народилася 2003 року в Санкт-Петербурзі та взяла псевдонім Луїза Розова. Дівчина займається діджеїнгом, модельним бізнесом та кураторством артпроєктів. Російські медіа регулярно підозрювали її у родинних зв'язках з очільником Росії.

Матір'ю Єлизавети вважають Світлану Кривоногих, яка нібито мала стосунки з главою РФ. Після народження дитини жінка несподівано розбагатіла та стала мільярдеркою. Зараз її місце проживання залишається таємницею.

До 2022 року Луїза відкрито демонструвала свій достаток та не заперечувала чутки про батьківство глави РФ. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило її поведінку кардинально.

Причина зникнення з публічного простору

9 березня 2022 року в Instagram-акаунті, який приписували позашлюбній доньці очільника Кремля, з'явився антивоєнний заклик. Повідомлення закінчувалося риторичним запитанням: "Чи стане людина, настільки божевільна, щоб буквально оголосити війну всьому світу, відмовлятися від своїх рішень через якісь батьківські почуття?"

Скриншот з інстаграм-акаунта @luizaroz

Після цієї публікації профіль дівчини заморозили на три роки. Лише нещодавно з'ясувалося, що Розова працює менеджером художньої асоціації L'association у Парижі та веде закритий спосіб життя.

Скриншот з інстаграм-акаунта @luizaroz

Світлини з інстаграм-акаунту @luizaroz

Розкриття обману

На початку серпня 2025 року німецька Bild опублікувала сенсаційний матеріал про те, що Луїза засуджує війну та вважає, ніби батько зламав їй життя. Інформацію нібито отримали з її закритого Telegram-каналу. Одночасно ожив Instagram-профіль з новими фотографіями дівчини, надзвичайно схожої на Путіна.

Фото Луїзи Розової

На сторінці з'явилися скарги на "божевілля навколо" та прохання не турбувати політичними питаннями: "Я не маю жодного стосунку до політики. Я не маю жодного стосунку до ситуації у світі. Я нічого не буду коментувати з того, що мені пишуть зараз". Редакція Bild згодом видалила новину, пояснивши це тим, що акаунт, скоріш за все, фейковий.

Скриншот OBOZ.UA з інстаграм-сторінки Луїзи Розової

Проте 6 серпня ситуація остаточно прояснилася. Всі попередні пости зникли зі сторінки, а замість них з'явилося фото з обличчям глави РФ та заявою: "Я хочу, щоб усі знали, що цей акаунт фейковий. Я ніколи не виступав проти війни, я обожнюю Росію та її уряд. Зі мною ніколи не було пов'язано жодних телеграм-каналів, а людина, яка стоїть за акаунтом і постами, показана на фото".

Скриншот OBOZ.UA зі сторінки Луїзи Розової

Скриншот OBOZ.UA

До чого тут українські журналісти

За два тижні до публікації німецьких колег до офісу OBOZ.UA завітав незвичайний відвідувач. Громадянин Фінляндії представився як Юркі Л. (Jyrki L.) 1975 року народження та звернувся до медійників з напрочуд дивним питанням.

Юркі Л - фото OBOZ.UA

Фін хотів розмістити на сайті OBOZ.UA історію про свій "роман" з донькою очільника Кремля. За його словами, любовне листування з Луїзою Розовою почалося приблизно рік тому. Дівчина нібито потрапила йому на очі в інтернеті та охоче відповідала взаємністю на почуття значно старшого чоловіка.

Ледь не дійшло до весілля

Спілкування дійшло до обговорення майбутнього весілля, але на заваді нібито став глава РФ. Він начебто покарав доньку штрафом за публікацію фотографій у блозі. Фінансові санкції та домашній арешт, за словами фіна, є звичайною практикою в родині очільника Росії.

Що знайшли в телефоні Юркі журналісти OBOZ.UA

Хтось від імені хазяїна Кремля заявив, що не дозволить доньці одружитися та виїхати з Росії, доки штраф не буде сплачено. Гість розповів, що написав листа на електронну пошту російського лідера й отримав відповідь з вимогою викупу. В історії фіна фігурували різні суми — від 10 до 500 тисяч євро.

Переписка з "дочкою" Путіна - фото OBOZ.UA

Таких коштів у потенційного нареченого не було. На момент розмови Юркі вже нібито переказав на невідомий рахунок 2 тисячі євро, але цього виявилося недостатньо.

Відповідь від "Путіна" - фото OBOZ.UA

Як він шукав дочку Путіна в Росії

Зрозумівши, що грошей не буде, фейкова Луїза почала холодно відповідати своєму "коханому". У листуванні, до якого отримали доступ журналісти OBOZ.UA, шахраї вимагали заплатити та погрожували припинити спілкування до повної сплати суми.

Шукаючи вихід з ситуації, чоловік поїхав до Москви та Санкт-Петербурга. Судячи з його коментарів на сторінці Луїзи, він шукав інтернет-наречену в російських містах. Фото на згадку він залишив у своєму блозі. Проте поїздка до РФ не принесла бажаних результатів.

Фін опублікував фото з Москви - скриншот OBOZ.UA

Зрештою Юркі вирішив шукати допомогу в Україні. Натрапивши на статтю OBOZ.UA в інтернеті, фін приїхав до редакції на власному автомобілі з проханням про розголос.

Листування - скриншот OBOZ.UA

Не простий чоловік

У розмові з журналістами європеєць повідомив, що живе на виплату по безробіттю у сумі близько 600 євро. Цікаво, що він 70 разів перетинав російський кордон. Свої подорожі чоловік пояснював дешевими продуктами в російських магазинах. Проте відомо, що він їздив на набагато більшу відстань, ніж прикордоння з Фінляндією.

Промоніторивши фінські медіа, журналісти знайшли згадки про кримінальну справу. Як з’ясувалося, Юркі був засуджений та відбував покарання за звинуваченням у педофілії. "Окружний суд Еспоо засудив Л. до двох років і семи місяців ув'язнення за сексуальне насильство над дітьми при обтяжуючих обставинах, спробу сексуального насильства над дітьми при обтяжуючих обставинах і сексуальне насильство над дітьми. Він був негайно ув'язнений. Пан Л., відомий за телепрограмою "Наречена фермера", сексуально розбещував дівчат віком 13-15 років, з якими знайомився на інтернет-сервісі", — писали фінські колеги з ILTA SANOMAT.

Юркі Л. обвинувачений у педофілії - скриншот OBOZ.UA з сайту ILTA SANOMAT.

Цей факт європеєць не спростував у розмові з OBOZ.UA, але придумав виправдання.

Це було давно відмахнувся Юркі Л.

Та насправді чоловік не лише шукав фейкову дочку Путіна в Росії, але й постійно залишав коментарі під її постами та просив про зустріч. Його поведінку можна називати сталкінгом або переслідуванням.

Коментарі під фото Розової - скриншот OBOZ.UA

Коментарі під фото Розової - скриншот OBOZ.UA

Що знайшли в речах фіна

Незнайомець привіз із собою п'ять мобільних телефонів. Частина з них була вимкнена, а до інших з дозволу фіна журналісти отримали доступ. У соцмережах Юркі знайшлися переписки з фінським абонентом (код +358). Листування велося фінською та російською мовами через перекладач. У розмовах фігурувала не лише несправжня дочка Путіна, але й її матір — Світлана.

У смартфонах чоловіка журналісти виявили підозрілі фото, які могли б насторожити. Тому було ухвалено рішення звернутись до поліції, щоб з’ясувати, чому насправді чоловік приїхав до України.

Юркі показує переписку журналістам OBOZ.UA

З фото автомобіля всередині можна зробити висновок, що він жив у ньому. У салоні була вода, одяг, засоби гігієни і так далі. Чоловік у розмові поводився спокійно і заявляв, що він не має психологічних або ментальних захворювань.

Машина Юркі Л - фото OBOZ.UA

Чим закінчилась історія

Скоріш за все, Юркі постраждав від дій шахраїв, які видавали себе за родичів Путіна. Проте у розмові з журналістами чоловік сказав, що впевнений, що це не так. Відомо, що після бесіди правоохоронці відпустили фіна, бо не виявили жодних порушень українських законів.

Звернення Юркі Л. до журналістів OBOZ.UA

Де зараз перебуває чоловік, і чи досі він шукає "дочку Путіна", невідомо. В останньому повідомленні він просив журналістів висвітлити його історію.

