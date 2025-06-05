Там выставляются украинские художники: внебрачная дочь Путина работает в галереях в Париже

Девушка упорно не хочет покидать Запад, с которым якобы воюет ее отец

Внебрачная дочь Владимира Путина Елизавета Кривоногих работает менеджером в художественных галереях Studio Albatros и L Gallery в Париже, где проводят выставки работ антивоенных авторов. Обе студии входят в ассоциацию L.

Об этом писательница и художница Настя Родионова сообщила в Facebook. После своего открытия она не смогла молчать и решила разорвать отношения с галереей.

Дочь Путина встречается с жертвами своего отца по работе

"Сегодня я узнала важную для меня информацию. Вариантов, что с ней делать, у меня было несколько, кроме замалчивания, которое в этой ситуации я считаю невозможным. Я понимаю, что многих из моего ближайшего окружения то, о чем я расскажу, может расстроить, выбить из колеи. Но все это соразмерно времени в котором мы живем", – написала она.

По словам Родионовой, до нее дошел слух о том, что в Studio Albatros и L gallery, где выставляются антивоенные художники, работает Лиза, которая является дочерью Светланы Кривоногих и Владимира Путина.

"Важно сказать, я верю в презумпцию невиновности, в то, что дети не несут ответственность за преступления своих родителей. Но, в разгар войны столкновение человека из семьи бенефициаров режима с его жертвами недопустимо. Понимала ли это Лиза в свои 22 года или ответственность на ее окружении?", – пишет Родионова.

Знакомая художница Родионовой подтвердила, что знает менеджера Лизу из этих студий, которая по описанию внешности похожа на Елизавету Кривоногих.

После этого Родионова встретилась с президентом L Дмитрием Долинским и узнала, что фамилия менеджера Лизы — Руднова. Ранее СМИ писали, что Елизаветы Кривоногих есть паспорт на эту фамилию.

Из поста следует, что Родионова не сомневается в том, что речь идет именно о внебрачной дочери Путина. Она пишет, что не готова дальше продолжать сотрудничество с галереей.

Справка: L была создана в 2022 году. На площадках ассоциации проводят выставки, в том числе российские антивоенные и украинские художники. Руководитель L Дмитрий Долинский также занимает пост начальника визового сервиса компании Tsar Voyages, которая занимается организацией туров в Россию.

Что известно о Елизавете Кривоногих

Елизавета Кривоногих — дочь Владимира Путина и Светланы Кривоногих, которая была его любовницей в конце 1990-х – начале 2000-х. Она получала шикарные подарки от друзей главы Кремля и стала акционером банка "Россия", который считается близким к Путину. Журналисты нашли у нее имущества на сумму 100 миллионов долларов.

Впервые СМИ написали о взрослой внебрачной дочери российского диктатора Владимира путина четыре года назад. Девочку нашли в социальных сетях и обнаружили, что она как две капли воды похожа на Путина. После выхода расследования 17-летней Елизаветой заинтересовались и другие журналисты, поэтому она сменила имя, отчество и фамилию, чтобы скрыть возможные родственные связи с президентом России. Некоторое время она называла себя Луизой Розовой.

О том, что Елизавета Кривоногих стала использовать паспорт на имя Елизаветы Олеговны Рудновой, стало известно в ноябре прошлого года. Олег Руднов — умерший в 2015 году петербургский медиа-менеджер и давний друг Путина. На его имя раньше покупались квартиры для Алины Кабаевой. Также сообщалось, что Руднова училась в школе менеджмента и искусства ICART в Париже.

Примечательно, что в то время когда ее отец в Украине якобы воюет с "НАТО" и со всем "коллективным Западом", Лиза упорно предпочитает жизнь во "вражеском" Париже, впрочем, как и отпрыски других менее высокопоставленных российских чиновников.

Справка: Настя Родионова — писательница и художница родом из России, уехала во Францию в 2022 году из-за вторжения в Украину. В 2022 году ее роман "Убить Ленина", опубликованній под псевдонимом Курляндская, вошел в лонг-лист премии "Большая книга".

Напомним, в январе 2023 года в сети начало распространяться фотография якобы старшего сына Владимира Путина, которого в 2015 году родила российская гимнастка Алина Кабаева. Действительно, мальчик на снимке удивительно похож на главу РФ, однако никакого родства между ними, как выяснилось, нет.