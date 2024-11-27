Внебрачная дочь Путина сменила фамилию и отчество: почему она это сделала

После начала вторжения России в Украину девушка исчезла из поля зрения журналистов

Елизавета Розова, которую журналисты-расследователи называют дочерью Владимира Путина и акционера банка "Россия" Светланы Кривоногих, сменила фамилию и отчество.

Девушка, похожая на российского президента, училась во Франции, а недавно получила диплом бакалавра, пишет "ТСН".

В парижской школе менеджмента и искусства ICART внебрачная дочь Путина числилась как Елизавета Олеговна Руднова.

Между тем журналисты медиа "Агентство" обнаружили в слитой базе данных российской системы бронирования авиабилетов билеты, купленные на имя Елизаветы Рудновой. Ее дата рождения совпадает с датой рождения Елизаветы Розовой. Номер телефона, которым Руднова пользовалась при заказе билетов, записан у других пользователей как "Розова Елизавета Владимировна" и "Розова Луиза Владимировна".

Кроме того, Елизавета Олеговна Руднова с той же датой рождения, что и Кривоногих, пользовалась услугами клиники "Хеликс". В нее же обращались Елизавета Владимировна Руднова, а также Елизавета Владимировна Розова.

Кто такие Елизавета (Луиза) Кривоногих-Розова-Руднова и ее мать

Девочка, которую российские журналисты-расследователи назвали еще одной внебрачной дочерью Путина, появилась на свет 3 марта 2003-го года. Так указано в ее свидетельстве о рождении. Ее мама Светлана Кривоногих. У девочки была мамина фамилия, отчество — Владимировна. А в графе отец – прочерк.

Сама Светлана Кривоногих была обычной жительницей Санкт-Петербурга. По утверждению журналистов-расследователей, выросла и жила в коммунальной квартире. Пока где-то в 90-е не познакомилась с местным чиновником Путиным.

Сейчас она одна из самых богатых женщин в России, мультимиллионерша. Владелица яхты и ресторана, роскошных домов и квартир. И ее благосостояние начало расти с тех пор, как Путин поселился в Кремле. Через три года его президентства у Светланы появилась квартира в Монако в комплексе Monte Carlo Star рядом со всемирно известным казино. Сейчас там продается несколько квартир. Стоимость – от 4 миллионов семисот тысяч до шестнадцати миллионов девятисот тысяч евро.

Светлана является акционером и членом правления банка "Россия", "Национальной медиа группы" и горнолыжного курорта "Игора", где свадьбу сыграла вторая дочь Путина Екатерина. Состояние матери внебрачной дочери диктатора оценивается примерно в 100 миллионов евро.

В прошлом году Великобритания внесла Светлану Кривоногих в санкционный список. В правительственном сообщении указано: "последовательно пропагандирующая российское нападение на Украину".

Как о ней узнали журналисты

Первое упоминание о взрослой внебрачной дочери главы Кремля в российских СМИ появилось четыре года назад. Тогда журналисты издания "Проект" проводили расследование в отношении Светланы Кривоногих, которую называли "знакомой Путина", но страница ее дочери в соцсетях показала, что она более, чем просто знакомая.

Девушка, которой на тот момент было 17 лет, несомненно является копией Владимира Путина. После выхода журналистского расследования Лиза, которая просит называть себя Луизой, несколько раз появлялась в запрещенной в Украине соцсети.

"У меня была такая пробка в жизни, такая стагнация, и я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность, что меня осветили, увидели мою учетную запись. Моя жизнь продолжается и все хорошо", – сказала тогда Елизавета автору материала.

"Но вы знали, что в этот "Клабхаус" придут люди, потому что есть флер о вас как о дочери Путина? Я знаю, что вы дочь Путина", — спросил журналист.

"Я совершенно никак не отношусь к политике. Я делаю то, что мне нравится. Вы думали, что я удалю аккаунт? Черта с два вам просто! Я живу своей жизнью. Я занимаюсь модой", – ответила дочь Путина.

Луиза дала еще несколько интервью. Журналисты с ней общались, как с дочерью Путина, но ни разу прямо не спросили — действительно ли он ее отец.

Внебрачная дочь Путина пропала

Однако после начала российско-украинской войны Елизавета, закрыла страницы в соцсетях. СМИ предполагали, что ее скрывает ФСБ. "Российский исследователь, который наблюдал за президентской семьей, сказал: "Путин как будто ее отменил", — писала российская служба BBC.

Автор материала "Проекта" Андрей Захаров предполагал, что Кривоногих могла жить в Париже, и оказался прав. "Одно время у меня была версия, что она в Париже: по крайней мере, весь 2022 год в Инстаграм ее марки одежды тэгали разные французские издания о моде", — писал Захаров.

Дело было всего лишь в том, что девушка сменила фамилию и отчество. Выбор новой личности едва ли случаен. Олег Руднов — умерший в 2015 году перебургский медиа-менеджер и давний друг Путина. Семья Рудновых выполняла и выполняет деликатные поручения в интересах президента, писал "Проект". В 2006 году он купил 200-метровую квартиру и нежилое помещение в самом центре Санкт-Петербурга. Оба объекта приблизительно в 2008 году достались Светлане Кривоногих. А его сын оформил на себя квартиру в Сочи, предназначенную для матери Кривоногих Надежды.

Что говорят о дочери Путина в Париже

В распоряжении журналистов "ТСН" оказались документы, доказывающие, что студентка Елизавета Руднова, родившаяся 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге, училась в парижской школе менеджмента и искусства ICART.

Расследователи отправились во Францию и поговорили со студентами и преподавателями. Многие узнали Елизавету по фото. Большая часть учащихся видела ее в прошлом году. Со слов одногруппников, это была милая девушка.

На вопрос, знали ли ее одногруппники о том, кто отец Луизы, француженка Маргарет ответила: "Да, мы узнали в конце года". Однако отвечать, кто же он такой, она отказалась, добавив, что не имеет права.

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