"Тайный" родственник диктатора: что известно о брате Путина, чья дочь стала замом министра обороны

Евгений Путин умер в Суздале в марте 2024-го года

Президент РФ Владимир Путин 18 июня "подарил" высокий пост в Минобороны своей тайной родственнице. Ею является дочь двоюродного брата диктатора.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о Евгении Путине. По данным из открытых источников, Отцы Евгения и Владимира Путина — Михаил Спиридонович и Владимир Спиридонович — были родными братьями.

Брат Путина работал врачом. В период с 1970 по 1990 годы лечил своих пациентов, занимая позицию ведущего уролога в Иваново. В этом городе семья Евгения Путина на улице Сакко до 2002 года. После прихода к власти Владимира Путина переехала в Москву, а затем обосновалась в Суздале.

Дети Евгения Путина занимают высокие должности в РФ. Например, его сын Дмитрий работает в "Газпроме" и входит в его правление. А дочь Анна, как уже стало известно, теперь назначена на пост замминистра обороны. До этого она получила от мужа 70% акций компании "Колмар", одного из крупнейших угольных предприятий в России. Муж Анны, к слову, в мае 2024-го получил должность министра энергетики РФ.

Владимир Путин о своих двоюродных родственниках никогда не распространялся. Лишь пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков как-то рассказал, что Евгений является "дальним родственником" Путина. Они, по его словам, не общались.

Умер Евгений Путин в Суздале в марте 2024-го года на 91-м году жизни. О причинах и обстоятельствах смерти ничего не сообщалось. Известно, что его там же и похоронили.

Напомним, ранее мы писали о том, что дочь Путина помогла сбежать из России украинцу, который поддерживал ВСУ.