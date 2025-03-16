Российский социолог-оппозиционер Игорь Эйдман провел аналогии между современной политикой США и России и убеждениями нацистской Германии

Общие основы идеологии/демагоги Гитлера, Путина и Трампа

1. Шовинизм и национальное самовосхваление как главная стержневая составляющая идеологии

С этого они начали. Гитлер сделал своим главным лозунгом первые строки гимна — "Германия превыше всего", путинская пропаганда "подняла Россию с колен", Трамп обещал "сделать Америку снова великой". Проверено историей: разжигание патриотической истерии — самый эффективный способ установления диктатуры.

2. Ресентимент как сила, сплачивающая нацию вокруг вождя

"Весь мир нас обманул… В очередной раз нас цинично обманули. Надули, водили за нос". Без дополнительного пояснения и не поймешь, где здесь закачивается Трамп и начинается Путин. Гитлер, бесконечно жаловавшийся на "версальское унижение" Германии, также мог бы под этим подписаться. Все они пытались внушить обывателям, что "мы прежде всего немцы/американцы/россияне, поэтому нас все вокруг ненавидят, пытаются обидеть и ущемить. А значит нам (вам) надо сплотиться вокруг власти (меня) и тогда мы сможем дать отпор всем врагам".

3. Образ врага

Одним из главных слоганов нацистов был: "Евреи — наше несчастье!". Трампистская пропаганда утверждает, что "мигранты — наше несчастье". Мигранты — это образ врага, проникшего в США из вне (как евреи в нацистской версии). А роль внутреннего политического врага у Трампа (как и у Гитлера) выполняют "леваки", так он обзывает демократов и либералов, а также всех других своих противников.

Российская пропаганда видит причины всех несчастий страны в происках "англосаксов", "бандеровцев", "гейевропейцев". Как всегда, она рифмуется с трампистской: Байден не только описал все подъезды в России, но, по мнению трамппропаганды, поднял цены на яйца в США.

4. Консервативная революция, отрицание наследия просвещения

Умберто Эко подчеркивал, что фашизм "это, по существу, отрицание духа 1789 года (а также, разумеется, 1776) – духа Просвещения". Все три "вождя" пытались вытравить в своих странах этот демократический дух, заменить его на затхлую портяночную вонь "нового средневековья". Не даром среди окружения Трампа немало "неореакционеров" и поклонников "темного просвещения" (Маск, Вэнс).

5. Культ традиционных, то есть патриархально-сексистских ценностей, гомо- и трансфобия

Это тоже свойственно всем трем "вождям". Трамп и Путин также поддерживают клерикализм и наиболее мракобесные околоцерковные силы (Гитлер в последнем не был замечен, хотя, как и Трамп, часто апеллировал к своему божественному предназначению).

"Гомосексуалы — враги государства и с ними нужно как с таковыми и обращаться". Под этими словами Геринга легко подписался бы и Путин. Трамп не так явно выражает свою гомофобию, но трансфобию даже не скрывает. Она стала при нем частью государственной политики США. В борьбе за запрет абортов он уже обошел Путина, но ещё не сравнялся с Гитлером. Зато пока не объявил ЛГБТ — нежелательной организацией и не сажает геев в концлагеря как Путин и Гитлер.

6. Экспансионизм и аннексионизм как способ укрепления диктатуры

Для Гитлера и Путина аннексия сопредельных территорий была едва ли не основной целью внешней политики. Трамп пока этим только угрожает, но очевидно тоже бредит аннексиями и мечтает расширить границы США любым способом. Он претендует на Канаду, Гренландию, Панамский канал, на худой конец готов взять на сдачу разрушенную Газу. Он явно завидует территориальным захватам Путина и хочет, по примеру российского диктатора, использовать расширение границ и неизбежную при этом эйфорию плебса для установления авторитарного режима в США.

Источник: пост Эйдмана в Facebook