Родственник Путина сделал головокружительную карьеру в России — в сети уже делают мемы

На фоне этой новости в сети появился иронический мем о "клонах" президента России

В соцсетях распространяется иронический мем, который высмеивает хорошо знакомую российскую реальность — "кумовство" в большой политике и бизнесе. Причиной шутки стала новость об стремительном "бизнес-успехе" еще одного родственника президента России Владимира Путина.

Такое пост опубликовали в одном из пабликов. Изображение "клонов" Путина символизирует, что все эти лица – продолжение одной системы, где ключевые должности и активы распределяются не по заслугам, а по родственным связям.

Шутка о "кумовстве" насмешила сеть

Что известно о громком "бизнес-успехе" родственника Путина

Денис Путин, 28-летний сын двоюродного племянника президента России, вошел в число соучредителей компании "МДК Шереметьево", владеющей офисным комплексом на въезде в главный московский аэропорт. Эта доля в 10% перешла ему от основного владельца Сергея Тарасова в конце мая.

По данным РосСМИ, компания управляет землей и зданием площадью 0,8 гектара, расположенными у терминалов D, E и F аэропорта.

Расположение "МДК Шереметьево" с одноименным аэропортом

Хотя поначалу администрация Химок отказывалась продавать этот участок из-за особых условий, установленных еще в 1980 году, суд встал на сторону офисного центра. В 2024 году компания заработала 126 млн рублей, чистая прибыль – 30 млн.

Семейная схема в бизнесе

"МДК Шереметьево" входит в девелоперскую группу Terra Group, основанную Сергеем Тарасовым, которая также владеет гостиницей Holiday Inn Express неподалеку от Доли в 10% владеет и Андрей Громов — сын бывшего губернатора Московской области Бориса Громова.

Денис Путин ранее занимался мебельным и торговым бизнесом в Суздале и владеет несколькими местными компаниями. Он — сын Михаила Путина, заместителя председателя правления "Газпрома", а его тетя Анна Цивилева — заместитель министра обороны России.

Схема родственных связей Путина

Следует отметить, что контроль над аэропортом "Шереметьево" имеют близкие к Путину бизнесмены, среди которых — Аркадий Ротенберг. Так что бизнес Дениса Путина — это часть более широкой сети влияния семьи и друзей президента России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Мария Воронцова, старшая дочь президента РФ, снова появилась на публике, приняв участие в Петербургском международном экономическом форуме-2025. Она модерировала сессию под названием "Неоэтика в эпоху нейротехнологий", где речь шла о вызовах и перспективах использования передовых разработок в области нейронаук.