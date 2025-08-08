"Путин оказался прижат к стенке": политолог о причинах срочной подготовки встречи с Трампом

Путин, всё же, боится американских санкций

Политолог Алексей Якубин считает, что инициатива встречи Дональда Трампа и Владимира Путина возникла из-за крайне невыгодного положения российского лидера.

В комментарии "Телеграфу" он отметил, что США выставили Кремлю публичные дедлайны и готовят новые санкции, а Москва боится остаться наедине с Пекином.

"Для России важно не потерять связь с США, потому что иначе она окажется в "объятиях большого Си", что приведёт к её дальнейшему поглощению Китаем", — пояснил Якубин.

По его словам, Трамп усилил давление экономическими мерами, введя 25% пошлины на индийские товары из-за закупки российской нефти, которые вступят в силу 18 сентября. Это, по мнению эксперта, вынудило Путина ускорить договорённости.

"Трамп припёр Путина во временном измерении к стенке, показав, что нужно соглашаться на определённые компромиссы", — отметил он, добавив, что обсуждаются разные площадки встречи, включая ОАЭ.

Якубин считает, что Кремль добивается снятия санкций и закрепления влияния на оккупированных территориях, однако без участия ЕС Трамп не сможет дать Москве значительных уступок. Возможный итог переговоров — частичное прекращение огня как тестовый шаг.

"Трамп встретится с Путиным только если будет уверен в конкретном результате — остановке огня, уменьшении эскалации или других первых шагах", — резюмировал политолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на фоне заявлений госсекретаря США Марка Рубио о возможной встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным, американский президент решил нанести удар по союзникам Москвы, введя 50% пошлины на товары из Индии. Он также не исключил введения санкций против Китая из-за его торговли с Россией.