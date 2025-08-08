"Путін виявився притиснутий до стінки": політолог про причини термінової підготовки зустрічі з Трампом

Путін все ж боїться американських санкцій

Політолог Олексій Якубін вважає, що ініціатива зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна виникла через вкрай невигідне становище російського лідера.

У коментарі "Телеграфу" він зазначив, що США виставили Кремлю публічні дедлайни і готують нові санкції, а Москва боїться залишитися наодинці з Пекіном.

"Для Росії важливо не втратити зв’язок із США, тому що інакше вона опиниться в "обіймах великого Сі", що призведе до її подальшого поглинання Китаєм", — пояснив Якубін.

За його словами, Трамп посилив тиск економічними заходами, ввівши 25% мита на індійські товари через закупівлю російської нафти, які набудуть чинності 18 вересня. Це, на думку експерта, змусило Путіна прискорити домовленість.

"Трамп припер Путіна у тимчасовому вимірі до стінки, показавши, що потрібно погоджуватися на певні компроміси", — зазначив він, додавши, що обговорюються різні майданчики зустрічі, включаючи ОАЕ.

Якубін вважає, що Кремль домагається зняття санкцій та закріплення впливу на окупованих територіях, проте без участі ЄС Трамп не зможе дати Москві значних поступок. Можливий результат переговорів — часткове припинення вогню як тестовий крок.

"Трамп зустрінеться з Путіним тільки якщо буде впевнений у конкретному результаті — зупинці вогню, зменшенні ескалації або інших перших кроків", — резюмував політолог.

